Zbor dobrovoljnih kadilcev pod Brandenburškimi vrati

Pod berlinskimi Brandenburškimi vrati so se kmalu po polnoči, ko je začel v Nemčiji veljati zakon o delni legalizaciji konoplje za osebno rabo, zbrali kadilci in proslavili novi zakon. Nemci lahko od danes v javnosti posedujejo do 25 gramov konoplje in doma gojijo do tri rastline za osebno rabo, je poročala agencija DPA.

V središču Berlina se je tako zbralo nekaj sto ljudi, ki so poslušali reggae in bili »zelo dobre volje«. Ljubitelji rekreativne rabe konoplje so na odru nekaj minut pred polnočjo razprostrli meter širok list konoplje, vstop v nov dan pa so pospremili s prižigom vžigalnikov. Kmalu po polnoči je množica prvič v zgodovini Nemčije na javnem mestu legalno zaužila konopljine proizvode.

»Končno se nam ni treba več skrivati,« je pred zborom, ki je bila prijavljen pri policiji, dejal Henry Plottke, član Nemške zveze uporabnikov konoplje, ki je s somišljeniki praznoval »novo pridobljeno svoboščino«. Ob sprejetju zakona mu je odleglo, ker ga policija ne obravnava več kot kriminalca.

Prvi april 2024 v Nemčiji. FOTO: Christian Mang/Reuters

Spodnji dom nemškega parlamenta je zakon sprejel februarja, konec marca pa so zakonu zeleno luč prižgali tudi v zgornjem domu. Poleg 25 gramov konoplje, ki jih lahko Nemci posedujejo, bodo lahko odrasli doma hranili do 50 gramov. Kajenje marihuane na javnih mestih je prepovedano v šolah, športnih objektih in v njihovi neposredni bližini.

Prodaja in nakup sta še vedno prepovedana, vendar pa se lahko potrošniki, ki ne želijo gojiti rastlin doma, pridružijo nekomercialnim društvom za kolektivno gojenje. Ti lahko imajo največ 500 članov s stalnim prebivališčem v Nemčiji in si substanco lahko medsebojno dobavljajo za osebno uporabo – do največ 50 gramov na člana na mesec.

Najpozneje v 18 mesecih po začetku veljavnosti zakona, ki je v državi sicer sprožil burno razpravo, bodo med drugim opravili prvo oceno njegovega vpliva na mlade. Velik zagovornik zakona je bil nemški minister za zdravje Karl Lauterbach, ki je vztrajal, da je bila prejšnja državna politika proti drogam neuspešna in je vodila v črni trg.