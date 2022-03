ZDA bodo EU zagotavljale več zemeljskega plina

ZDA naj bi do leta 2030 zagotavljale EU dodatnih 50 milijard kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na leto, so sporočili iz Bele hiše.

To je del dogovora predsednika Joe Bidna in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen o zmanjšanju evropske odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in krepitvi evropske energetske varnosti.

EU načrtuje v prihodnjih letih hitro zmanjšanje energetske odvisnosti od Rusije z dodatnimi dobavami plina. ZDA bodo že letos dobavile dodatnih 15 milijard kubičnih metrov LNG. »Naši cilj je zmanjšati odvisnost od Rusije in se je znebiti. To je mogoče doseči samo z dodatnimi dobavami plina, vključno z LNG,« je povedala Ursula von der Leyen. Dodatnih 15 milijard kubičnih metrov LNG za EU naj bi bilo »velik korak v tej smeri«.

Energetske teme so v ospredju vrha EU, ki se nadaljuje danes.

Kanada bo v pomoč evropskim zaveznicam povečala izvoz nafte

Kanada je v četrtek napovedala, da bo za pet odstotkov povečala izvoz nafte, s čimer bo evropskim zaveznicam pomagala pri težavah z zalogami, s katerimi se soočajo zaradi postopnega bojkota ruskih energentov. »Naši evropski prijatelji in zavezniki potrebujejo pomoč Kanade in drugih držav,« je dejal kanadski minister za okolje Jonathan Wilkinson.

Po Wilkinsonovih besedah, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, so v Evropi zaprosili za pomoč, da bi lahko hitreje prišlo do popolnega bojkota ruske nate in zemeljskega plina. Minister je pojasnil, da ima Kanada edinstveno priložnost, da priskoči na pomoč, in da bo Ottawa še naprej sodelovala z mednarodnimi partnerji ter tako pomagala svetovnim energetskim trgom.

»Kanadska industrija lahko letos poveča izvoz nafte in zemeljskega plina vse do 300.000 sodov nafte dnevno, s čimer bi nadomestila rusko nafto in plin,« je na četrtkovem ministrskem srečanju Mednarodne agencije za energijo (IEA) v Parizu dejal Wilkinson. STA