ZDA bodo v Ukrajino poslale obrambne raketne sisteme patriot

Ameriška vlada dokončuje načrte za napotitev obrambnih raketnih sistemov patriot v Ukrajino, kar naj bi naznanila že ta teden, poroča televizija CNN. Načrt mora potrditi obrambni minister Lloyd Austin. Ukrajina se sooča z dnevnimi raketnimi napadi iz Rusije, zato že nekaj časa prosi ZDA za sodobne raketne sisteme dolgega dosega patriot, s katerimi bi se lahko uspešneje branili pred ruskimi balističnimi in manevrirnimi raketami ter brezpilotnimi letalniki.

Sistem patriot vključuje radarsko postajo, računalnike, generatorje, kontrolno postajo in do osem raketnih izstrelišč s po štirimi raketami. V ZDA menijo, da bi z napotitvijo patriotov v Ukrajino lahko pomagali zaščititi tudi ukrajinske sosede, ki so članice zveze Nato. Pripadnike ukrajinske vojske naj bi za upravljanje sistemov urili v bazi ameriške kopenske vojske v Grafenwohrju v Nemčiji. Sistem patriot potrebuje posadke z več deset vojaki, urjenje pa običajno traja nekaj mesecev.