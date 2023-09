ZDA in Iran si bosta predvidoma danes izmenjala zapornike

Pet Američanov, ki so zaprti v Iranu, naj bi danes izpustili, prav tako pet Irancev, ki so v ameriškem zaporu, poročajo tuji mediji. Pogajanja med državama o izmenjavi so potekala več mesecev, izvedbo pa je omogočil dogovor o sprostitvi zamrznjenih iranskih sredstev v Južni Koreji, je povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Teheranu.

Iran je danes izrazil upanje, da bodo izmenjavo zapornikov izvedli še danes, ko bo Teheran pridobil dostop do šestih milijard dolarjev, ki jih je Teheranu zamrznila ameriška zaveznica Južna Koreja. Sredstva naj bi nakazali na račun v Katarju za humanitarne nakupe.

Kot je pojasnil predstavnik zunanjega ministrstva Naser Kanani, se bo pet ameriških državljanov vrnilo v ZDA. V zameno bodo ZDA pomilostile pet iranskih državljanov, ki so bili tam obsojeni ali obtoženi. Dogovor o izmenjavi je bil dosežen ob posredovanju zalivskih držav, saj Iran in ZDA nimata diplomatskih odnosov, poroča AFP.

Že nekaj tednov je sicer znano, da se ZDA in Iran dogovarjata o izmenjavi ujetnikov. Avgusta je iransko pravosodje iz pripora izpustilo več državljanov ZDA in jih premestilo v hišni pripor. Eden najbolj znanih je poslovnež Siamak Namazi, ki ima ameriško in iransko državljanstvo. Leta 2015 so ga zaprli in obsodili na deset let zapora zaradi vohunjenja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.