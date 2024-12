ZDA so se zadnji trenutek izognile prekinitvi delovanja vlade

Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči s 366 glasovi proti 34 potrdil predlog zakona o začasnem podaljšanju financiranja vladnih agencij. Kasneje so predlog kmalu po izteku roka potrdili še v senatu. S tem so se ZDA za las izognile prekinitvi delovanja vlade, ki bi sicer začela veljati danes.

Predsednik ZDA Joe Biden je že prej zagotovil, da bo predlog zakona nemudoma podpisal, poročajo ameriški mediji.

Ameriški kongres ni sprejel ustreznih zakonov o proračunski porabi in vlada se že dlje časa financira z začasnimi zakoni. Zadnji tak se je iztekel danes zjutraj in če ne bi bilo dogovora, bi zvezni uslužbenci prihodnji teden morali predčasno na praznične dopuste.

Republikanci in demokrati v predstavniškem domu kongresa so se v začetku tedna dogovorili o podaljšanju financiranja do sredine marca prihodnje leto. Nato pa se je oglasil bodoči minister za racionalizacijo vlade milijarder Elon Musk in izrazil nasprotovanje dogovoru.

Pridružil se mu je še novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je zahteval, da predlog vsebuje tudi povišanje zgornje dovoljene meje javnega dolga za dve leti.

Predsedniku predstavniškega doma republikancu Miku Johnsonu nato ni preostalo drugega, kot da to upošteva v predlogu. Trump ga je odobril, vendar so ta teden proti glasovali vsi demokrati ter celo nekaj deset republikancev. Johnson se je nato Trumpu navkljub vrnil k izvirnemu dogovoru z demokrati brez povišanja meje javnega dolga in tokrat so vsi demokrati z izjemo enega glasovali za.

Poleg podaljšanja financiranja vladnih agencij predlog vsebuje še 100 milijard dolarjev pomoči prizadetim v naravnih nesrečah in 30 milijard dolarjev pomoči kmetom.

Trump je še v sredo grozil, da bo nasprotoval ponovni izvolitvi vsakega republikanca, ki ne bo podprl povišanja meje javnega dolga, a je v petek ni ponovil.

Vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je potrditev zakona o financiranju vlade označil za zmago Američanov. »Demokrati so uspešno ustavili fantovski klub milijarderjev, ki so z odložitvijo zgornje meje dolga želeli dobiti priložnost za davčne olajšave za bogate in ljudi z dobrimi zvezami,« je dejal. Dodal je, da bi republikanci raje črtali porabo za raziskave raka pri otrocih, kot pa izpustili davčne olajšave za svoje bogate donatorje.