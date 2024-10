ZDA svarijo Izrael, Žbogar pozval k boljšemu odgovoru na grozodejstva

ZDA so v sredo posvarile Izrael pred vojaškimi akcijami v Libanonu po vzoru tistih na območju Gaze, je po telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sporočila Bela hiša. Kot so dodali, je Biden Netanjahuju dejal, naj čim bolj zmanjša škodo za civiliste v Libanonu.

»V Libanonu ne bi smelo priti do nobenega vojaškega ukrepa, ki bi bil podoben tistemu v Gazi in bi pustil posledice, ki bi bile podobne tistim v Gazi,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.

Netanjahu je v torek v video nagovoru libanonskemu ljudstvu dejal, da ima priložnost rešiti Libanon, preden pade v brezno dolge vojne, ki bo privedla do uničenja in trpljenja, kot smo mu priča v Gazi. »Osvobodite svojo državo od Hezbolaha, da se bo ta vojna končala,« je dodal.

Biden in Netanjahu naj bi se sicer v pogovoru, prvem po skoraj dveh mesecih, osredotočila na izraelski odziv na iranski raketni napad prejšnji teden. Biden je Izrael posvaril, naj ne poskuša napasti iranskega jedrskega programa, saj bi s tem tvegal obsežna povračilna dejanja, prav tako pa naj ne napada naftnih objektov v tej državi, saj bi to povzročilo skok svetovnih cen nafte.

Izrael je po obsežnem iranskem raketnem napadu v začetku meseca obljubil povračilne ukrepe. V času vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu si predsednik ZDA prizadeva preprečiti, da bi konflikt prerasel v regionalno vojno, v katero bi bil neposredno vpleten Iran.

Žbogar: Kako lahko odgovor povzroči poboj več kot 40.000 ljudi

Veleposlanik Slovenije pri ZN Samuel Žbogar je medtem v sredo na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnem položaju v Gazi pozval svet k boljšemu odgovoru na izraelska grozodejstva v palestinski enklavi. »Trdno verjamemo, da mora mednarodna skupnost bolje odgovoriti na takšna grozodejstva,« je dejal.

Na zasedanju, sklicanem na pobudo Alžirije in Slovenije, je Žbogar znova obsodil teroristični napad palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra lani in zajetje talcev. »Ne razumemo pa, kako lahko izraelski odgovor na teroristični napad povzroči brezobziren posredni poboj več kot 40.000 ljudi, večinoma žensk in otrok,« je dodal.

Ponovil je, da se pozivi k spoštovanju mednarodnega prava in resolucije Varnostnega sveta ne spoštujejo. Humanitarni izzivi v Gazi so zelo zapleteni, humanitarni delavci pozivajo k odločnejšim ukrepom, je dejal Žbogar in se strinjal z njimi, da lahko le prekinitev ognja omogoči ustrezen humanitarni odgovor na tragedijo v Gazi. Vendar tudi prekinitev ognja ne bo odpravila tragedije in obnova bo trajala desetletja, je dejal.

Z drugimi člani Varnostnega sveta je kritiziral izraelska prizadevanja za prepoved delovanja Agencije za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).»UNRWA je življenjska nit za Gazo in jo je treba zaščititi,« je dejal ter kot nesprejemljive označil tudi napade Izraela na generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa.

»Z globoko zaskrbljenostjo spremljamo izraelska zakonodajna predloga, ki lahko spremenita pravni status UNRWA. To lahko onemogoči komunikacijo z izraelskimi vladnimi uradniki in ukine privilegije ter imunitete, ki jih uživajo agencije ZN in njihovo osebje po svetu,« je povedala ameriška veleposlanica Linda Thomas Greenfield.

Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je v svojem poročilu Varnostnemu svetu povedal, da je bilo v 12 mesecih ubitih 226 sodelavcev agencije. Opozoril je tudi, da bi prepoved delovanja na izraelskem ozemlju imela izjemno resne posledice, saj lahko razpade ves sistem humanitarnega posredovanja v Gazi.

Izraelski veleposlanik Danny Danon pa je ponovil očitke, da je UNRWA v Gazi v svoje vrste sprejela pripadnike Hamasa. Notranja preiskava je ugotovila, da je bilo devet lokalnih uslužbencev UNRWA morda vpletenih v napad 7. oktobra.

Žbogar je dejal še, da se je položaj v Gazi spremenil v grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, saj se spopadi širijo kot požar po celotni regiji Bližnjega vzhoda. »Požar moramo pogasiti. Več vojn ne bo prineslo miru ali vrnilo izraelskih talcev,« je dejal in pozval k takojšnjemu premirju po celotni regiji ter vrnitev k diplomaciji.