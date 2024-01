Zdravstvene skrivnosti ameriškega obrambnega ministra

Kaj se dogaja v ameriškem Pentagonu? Obrambni minister Lloyd Austin je teden dni pred novim letom odšel na neimenovano izbirno operacijo, zaradi zapletov z njo pa je na novoletno noč pristal v bolnici, ne da bi predsednik države Joe Biden ali kdorkoli drug vedel za to. Njegova namestnica je bila v tem času na počitnicah v Portoriku.

Ameriške vojaške sile so izpostavljene napadom v Rdečem morju in drugod po Bližnjem vzhodu, Izrael nadaljuje z vojaškimi napadi v Gazi in v vzhodni Evropi je od velesile zahoda odvisna usoda napadene Ukrajine. Severna Koreja grozi z jedrsko bombo, Iran je po številnih ocenah tik pred njo in Kitajska zahteva pridružitev Tajvana, ameriški obrambni minister Lloyd Austin pa domačo javnost razburja s prikrivanjem zapletov po operaciji, za katero se je odločil sam. Sedemdesetletnik, ki je šesti v vrsti za vodenje ZDA, državljanom še ni povedal, za kakšno operacijo je šlo, po vrnitvi domov pa se je sprevrgla v zdravstveno urgenco in je moral nazaj v vojaško bolnico Walter Reed.

Za zdravstvene težave svojega obrambnega ministra kljub napetemu položaju v svetu ni vedel niti predsednik Joe Biden. Foto Eduardo Munoz/Reuters

Po uradnih izjavah je bil sinoči v dobrem stanju in razpoloženju ter naj bi v bolnišnici v bližini ameriške prestolnice ostal tudi zaradi varovanja zasebnosti. Od tam je ponovno prevzel svoje delovne obveznosti. Kritiki pa že hočejo vedeti, kateremu vojaškemu veteranu je s tem odrekel bolniško posteljo in v Washingtonu je slišati prve zahteve po odstopu. Celo člani administracije s predsednikom Bidnom vred niso vedeli, da je ključna osebnost ameriške in svetovne varnosti v bolnici, da bi bil položaj še bolj zapleten, pa je dopustovala njegova namestnica Kathleen Hicks - v Portoriku, Zaradi nevarnosti letenja v takšnem položaju je morala, ko je končno postalo znano stanje ministra, delati na daljavo.

Pentagon iiz zraka. Foto Joshua Roberts/Reuters

Predstavnik za tisk Pentagona je krivdo za to, da minister Austin ni zavrtel telefona in pristojnih obvestil o svojih zdravstvenih načrtih, preložil na bolezen vodje njegovega kabineta. Kongres, ki je pristojen za razglašanje vojne in miru, so po nekaterih informacijah obvestili le petnajst minut pred javnostjo. Ministrovi zagovorniki sporno obnašanje pripisujejo njegovi veliki zavezanosti zasebnosti, Austin naj bi tako kot številni člani vojaških družin druge le nerad nadlegoval s svojimi težavami. Morda pa se je tudi bal protestov pred svojo tri milijone dolarjev hišo v virginijskem Great Fallsu. Pred palačo s sedmimi spalnicami, sedmimi kopalnicami in garažami za pet avtomobilov so nazadnje demonstrirali zagovorniki premirja v Gazi.