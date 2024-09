Združeni narodi sprejeli pakt za prihodnost

Združeni narodi so danes sprejeli pakt za prihodnost, ki naj bi obravnaval izzive 21. stoletja, od oboroženih konfliktov do podnebnih sprememb in spoštovanja človekovih pravic. V njem so se voditelji med drugim zavezali krepitvi multilateralizma, reformi Varnostnega sveta ZN in spoštovanju ustanovne listine ZN.

V paktu so se voditelji zavezali krepitvi večstranskega sistema ter zaščiti potreb in interesov sedanjih ter prihodnjih generacij. »Verjamemo, da obstaja pot do svetlejše prihodnosti za vse človeštvo,« piše v dokumentu, ki obsega 56 ukrepov, vključno z zavezami o ohranjanju miru in spoštovanju Ustanovne listine ZN.

Na začetku slovesnosti je nepričakovano za besedo zaprosil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin in zahteval dodatno spremembo besedila. »Če naša sprememba ne bo vključena v besedilo pakta, se bomo oddaljili tudi od soglasja o tem dokumentu,« je dejal. Pritožil se je, da države, ki s sporazumom niso bile zadovoljne, niso dobile priložnosti za nadaljnja pogajanja.

Vendar so države s postopkovnimi ukrepi uspele preprečiti ruski manever, saj je 143 držav glasovalo, da se ruskega predloga ne upošteva.

Pakt vsebuje tudi poziv k reformam mednarodnih finančnih institucij in Varnostnega sveta ZN, ki mu trenutno predseduje Slovenija, ter k obnovitvi prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam, spodbujanje razoroževanja in usmerjanje razvoja umetne inteligence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav besedilo vsebuje nekatere pomembne zaveze pa po mnenju analitikov in diplomatov ne gre za revolucionaren dokument, k sprejetju katerega je generalni sekretar ZN Antonio Guterres prvotno pozival. Nekateri so ga označili za mlačnega, posebno države v razvoju pa so zahtevale konkretnejše zaveze glede reform mednarodnih finančnih institucij.

Vrh za prihodnost, ki se ga udeležuje tudi premier Robert Golob, bo na sedežu ZN v New Yorku potekal še v ponedeljek, v torek pa se nato začenja splošna razprava ob začetku zasedanja 79. Generalne skupščine ZN.

Ob sprejetju pakta je Golob dejal: »Odličen začetek obiska OZN. Sprejeli smo Pakt za prihodnost. Gre za akcijsko usmerjen dokument, ki se osredotoča na trajnostni razvoj, mednarodni vir in varnost, mlade, znanost in tehnologije, kar so osrednje prednostne naloge mednarodne skupnosti.«