Politične igre v mračnih časih

V nadaljevanju preberite:

Po avgustovskem zatišju se je v Bruslju po pričakovanjih začela vroča politična jesen. Pred časnikarje je stopil Mario Draghi, ki je pred ducatom let na čelu ECB reševal evro, in predstavil mračno prihodnost evropskega gospodarstva, če se kmalu ne bodo zgodile radikalne spremembe.

Bruseljski politični stroj melje tudi druge velike teme. Za populistične politike so še posebno hvaležna tema migracije. To se je pokazalo z uspehi radikalne desnice in populistične levice na volitvah v Turingiji in na Saškem. Nemški kancler, socialdemokrat Olaf Scholz, je iz tega potegnil nauk, da morajo v Berlinu zaostriti azilno in migracijsko politiko.

V času kriz in vojn bosta za novo evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen prioriteta preprečevanje gospodarskega zatona EU in ponujanje rešitev za vse večje težave na področju migracij. A Bruselj je po vrnitvi s počitnic bolj ali manj v znamenju kadrovanja. Od spomladanskih mesecev, ko se je začel volilni spektakel, je delo celotne Evropske unije že tako zastalo.