Zelenski kritiziral ZN in Rdeči križ zaradi premalo pomoči

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na konferenci o človekovih pravicah v Kijevu kritiziral pomanjkanje pomoči Združenih narodov in Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) pri vračanju ukrajinskih ujetnikov iz Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ali nam organizacije, kot so Združeni narodi ali ICRC, trenutno veliko pomagajo pri zaščiti in zagotavljanju vrnitve ukrajinskih ujetnikov iz Rusije? Pravzaprav ne,« je v govoru, ki ga je objavilo ukrajinsko predsedstvo, dejal Zelenski. Ocenil je, da vsi vidijo, kako šibek je odziv sveta na rusko ravnanje z ukrajinskimi ujetniki.

Rusija kot ujetnike zadržuje na tisoče vojakov in neznano število civilistov, Kijev pa zahteva vrnitev tudi skoraj 20.000 mladoletnikov, ki jih je po njegovih navedbah Moskva od začetka invazije leta 2022 prisilno prepeljala z območij na vzhodu Ukrajine, ki jih nadzoruje.

Moskva in Kijev si sicer redno izmenjujeta ujetnike, zlasti ob posredovanju Združenih arabskih emiratov, vendar so številni ukrajinski vojaki poročali o slabem ravnanju z njimi v priporu.

Po navedbah Zelenskega je Moskva v okviru teh izmenjav izpustila 3767 ukrajinskih ujetnikov, tako civilistov kot vojakov. Po navedbah Kijeva je Rusija vrnila tudi več sto otrok.

Kijev je v sredo Moskvo obtožil, da so do smrti mučili župana južnega ukrajinskega mesta Dniprorudna, ki je bil v ruskem ujetništvu od marca 2022. Zelenski je danes dejal, da je v ruskem ujetništvu še najmanj šest ukrajinskih županov in lokalnih uradnikov.