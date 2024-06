Ukrajina in Rusija izmenjali po 90 vojnih zapornikov

Izmenjavo vojakov so potrdili tudi v Moskvi, kjer so dodali, da so vojake v prestolnico prepeljali z vojaškim transportnim letalom.

Galerija Grafit »Hvala, Rusija, za uničeno življenje«, na eni od stavb v regiji Doneck. FOTO: Handout AFP

STA

Ukrajina in Rusija sta izmenjali po 90 vojnih ujetnikov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek zagotovil, da bodo nadaljevali napore, da se bodo lahko tudi preostali vojni ujetniki vrnili v domovino. Nedržavniške igrice slovenske politike ob državnem prazniku »Mislimo na vse naše ljudi v ruskem ujetništvu. Še naprej si prizadevamo, da bi vse izpustili,« je dejal Zelenski. Zahvalil se je še Združenim arabskim emiratom za njihovo vlogo posrednika. Obe strani sta objavili videoposnetke izpuščenih in srečnih vojakov. Gre za vojake različnih ukrajinskih enot, nekateri od njih so se borili tudi v Mariupolju, preden so mesto zavzeli Rusi. Izmenjavo vojakov so potrdili tudi v Moskvi, kjer so dodali, da so vojake v prestolnico prepeljali z vojaškim transportnim letalom. Pogovori o izmenjavi vojnih ujetnikov so med zadnjimi stiki med sprtima stranema. Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je pred več kot dvema letoma začel vojno v Ukrajini, je v začetku meseca število ruskih vojakov v ukrajinskem ujetništvu ocenil na 1348. Medtem je število ukrajinskih vojnih ujetnikov ocenil na več kot 6000. Doslej sta strani izvedli več kot 50 izmenjav zapornikov, zadnjo konec maja.