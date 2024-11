Ukrajina zahteva preiskavo OZN o domnevni usmrtitvi petih vojnih ujetnikov

Kot poroča Novaya Gazeta Europe, Ukrajina poziva Organizacijo združenih narodov, naj preišče domnevno usmrtitev petih ukrajinskih vojnih ujetnikov, ki naj bi jo izvedle ruske sile v regiji Doneck, ki je pod rusko okupacijo.

Ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec je v objavi na omrežju Telegram potrdil, da je Kijev na OZN poslal uradno zahtevo za preiskavo. Po navedbah ukrajinskega generalnega tožilstva je incident izbruhnil v začetku novembra, ko je bilo pet ukrajinskih vojakov prisiljenih k umiku v zasebno hišo, potem ko so ruske sile zavzele ukrajinske položaje v bližini vasi Petrivka v regiji Doneck.

Ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Tožilstvo navaja, da so ruski vojaki ukrajinske vojake prisilili, da so zapustili svoje skrivališče in legli na tla. Nato so jih usmrtili s strelnim orožjem. Ukrajinske oblasti dejanje opisujejo kot »hudo kršitev Ženevske konvencije« in »hudo kaznivo dejanje«.

Ukrajinski organi so že sprožili preiskavo zaradi suma vojnega zločina z naklepnim umorom. Prav tako so začeli proces identifikacije odgovornih za ta zločin. Lubinec je ob tem poudaril, da je vložil formalno zahtevo tako pri OZN kot pri mednarodnem odboru Rdečega križa, da dokumentirata te ruske zločine. Pozval je mednarodno skupnost k takojšnjemu ukrepanju, saj takšna dejanja po njegovem ne smejo ostati nekaznovana.

Preiskovalec ukrajinske varnostne službe (SBU) kaže dele balistične rakete, ki jo je Rusija uporabila v napadu na mesto Dnipro, med ruskim napadom na Ukrajino, na neznani lokaciji v Ukrajini. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Ukrajina že dlje časa opozarja na kršitve pravic vojnih ujetnikov, ki jih izvajajo ruske sile. Vodja oddelka za preiskovanje vojnih zločinov pri ukrajinskem generalnem tožilstvu, Jurij Belousov, je oktobra razkril, da je bilo od začetka vojne usmrčenih najmanj 93 ukrajinskih vojnih ujetnikov. Kar 80 odstotkov teh usmrtitev je bilo zabeleženih v zadnjem letu. Belousov je izpostavil, da se je ravnanje z ukrajinskimi ujetniki pri ruskih silah od novembra lani »znatno poslabšalo«.

Pozivam k odločnemu ukrepanju. Mednarodna skupnost mora narediti vse, da kaznuje odgovorne za te brutalne zločine. Dmitro Lubinec

Ukrajinski organi pozivajo mednarodno skupnost, da se odzove z ostrejšimi sankcijami proti Rusiji ter zagotovi ustrezno dokumentacijo zločinov in kazenski pregon teh dejanj.