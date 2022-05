Zelenski: Obnovitev ruske ofenzive v Donbasu je vzhod spremenila v pekel

08.29 Zaharova: Švedska je marioneta ZDA

Marija Zaharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva, je na telegramu ostro obsodila prehod Švedske v Nato. Trdi, da je na Švedskem malo podpore javnosti za to potezo, in se sprašuje, zakaj ni referenduma o spremembi politike. Švedsko obtožuje, da je marioneta ZDA, njene besede povzema Guardian. »Ko že govorimo o 'prijateljih', je opaziti, da so bili ameriški senatorji na obisku v Stockholmu na dan objave 'zgodovinske' odločitve. Ne navadni kongresniki, ampak vodja republikancev v senatu Mitch McConnell. Švedska se še ni pridružila zavezništvu, a Američani švedskim oblastem že narekujejo, kaj naj rečejo svojim ljudem.« Povedala je, da je več kot 200 let nevtralnosti, ki je kraljestvu zagotavljala varnost in blaginjo, zdaj le še zgodovina. »Zakaj torej ni bilo referenduma? Samo zato, ker se že dolgo nihče o čemerkoli ne posvetuje s švedsko javnostjo.«

07.00 Zelenski: Vzhodna regija je postala pekel

Obnovitev ruske ofenzive v ukrajinskem Donbasu je vzhodno regijo spremenila v pekel, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ko so ZDA odobrile ogromen paket pomoči v višini 40 milijard dolarjev za Ukrajino, piše Reuters. Potem ko Rusiji po februarskem začetku invazije ni uspelo zavzeti Kijeva, je svoje napade osredotočila na jug in vzhod Ukrajine ter s topniškim ognjem uničila mesta in vasi. Moskovske sile poskušajo prevzeti popoln nadzor nad Donbasom, rusko govorečim območjem, ki ga od leta 2014 delno nadzorujejo prokremeljski separatisti. »V Donbasu poskušajo okupatorji povečati pritisk,« je v četrtkovem večernem nagovoru dejal Zelenski.

»Tam je pekel in to ni pretiravanje.« Obrambno ministrstvo v Kijevu je v četrtek sporočilo, da ruske sile preprečujejo bežanje civilistov v Donbasu na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom. V Severodonecku je bilo ubitih 12 ljudi in še 40 ranjenih, ko so ruske sile obstrelile vzhodno mesto, je povedal regionalni guverner. Severodoneck in njegovo sestrsko mesto Lisičansk predstavljata zadnji žep ukrajinskega odpora v manjši od dveh regij, ki sestavljata vojno območje Donbasa. Ruske sile so obkolile obe mesti, ki ju je razdelila reka, ki označuje osrednjo fronto vojne, in ju bombardira, da bi poskusila zmanjšati odpor in izstradati prebivalce.

Zelenski je še dejal, da je Rusija vpletena v »namerni in zločinski poskus, da bi ubila čim več Ukrajincev«, je v svojem zadnjem nagovoru dejal ukrajinski predsednik in Moskvo obtožil, da je zagrešila genocid, poroča Guardian. Poudaril je, da uničujejo hiše, podjetja, drugo infrastrukturo. »To je tisto, kar bo kvalificirano kot genocid ukrajinskega ljudstva in zaradi česar bodo okupatorji zagotovo privedeni pred sodišče.«

06.50 ZDA obtožujejo Rusijo, da uporablja hrano kot orožje

Združene države so obtožile Rusijo, da drži za talca svetovno preskrbo s hrano in v vse večjem strahu pred lakoto ljudi v državah v razvoju, saj je nekdanji ruski predsednik opozoril, da Kremelj ne bo sprostil ključnih pošiljk žita, če ne bo Zahod zaustavil sankcij, poroča Guardian. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na četrtkovi seji Varnostnega sveta ZN zahteval, da Rusija odpravi blokado ukrajinskih črnomorskih pristanišč in omogoči pretok hrane in gnojil po vsem svetu.

»Zdi se, da ruska vlada misli, da bo uporaba hrane kot orožja pomagala doseči tisto, česar njena invazija ni dosegla, to je zlomiti duha ukrajinskega ljudstva,« je dejal na srečanju, ki ga je sklicala Bidnova administracija. »Preskrba s hrano za milijone Ukrajincev in milijone drugih po vsem svetu je dobesedno talec ruske vojske,« je dodal. Blinken je Rusijo pozval, naj »neha groziti, da bo ustavila izvoz hrane in gnojil v države, ki kritizirajo vašo agresijo. Rusija in Ukrajina proizvedeta 30 odstotkov pšenice na svetovni ravni in 69 odstotkov sončničnega olja. Pred tem v četrtek je Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik Rusije, ki je zdaj visoki varnostni uradnik, opozoril, da Rusija ne bo nadaljevala preskrbe s hrano, če Zahod ne omili sankcij proti Kremlju.