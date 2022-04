Zelenski: Obotavljanje Zahoda glede naftnega embarga nas stane življenj

Glavni poudarki: ZN danes o izključitvi Rusije iz sveta ZN za človekove pravice.

07.41 Macron odločno zavrnil kritike poljskega premiera

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je v sredo odzval na kritike poljskega premierja Mateusza Morawieckega, potem ko je ta obsodil pogovore francoskega voditelja z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Macron je njegove kritike označil za neutemeljene in dejal, da so le znak podpore njegovi tekmici Marine Le Pen. Poljski premier je v ponedeljek kritiziral večurne telefonske pogovore Macrona s Putinom, o katerih meni, da niso dosegli ničesar. Macron pa se je na obtožbe v sredo odzval in dejal, da so neutemeljene in škandalozne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem je Macron opozoril, da je Morawiecki voditelj skrajno desne stranke in posledično podpira njegovo tekmico Marine Le Pen na prihajajočih francoskih predsedniških volitvah.

07.15 Ruski vojaki so »spremenili svojo taktiko« in zdaj skrivajo dokaze, pravi Zelenski

Zelenski je zatrdil, da se bodo grozodejstva, ki so jih zagrešile ruske sile v Buči, ponovile tudi v drugih mestih in pri tem dejal, da Rusija skriva dokaze o kakršnih koli zločinih, navaja Guardian. »Imamo informacije, da so ruske čete spremenile svojo taktiko in poskušajo mrtve ljudi odstraniti z ulic in kleti okupiranega ozemlja. To je samo poskus skrivanja dokazov in nič več.« Je pa Zelenski ostal optimističen, da jim to ne bo uspelo, saj se »odgovornosti ni mogoče izogniti«. Rusija v Mariupolju skriva »tisoče« ubitih, je dejal Zelenski. Ruske sile blokirajo humanitarni dostop do poraženega pristaniškega mesta Mariupolj, ker želijo skriti dokaze o »tisočih« tam ubitih ljudeh, je dejal predsednik. Od začetka ruske invazije je bilo v Mariupolju ubitih več kot 5000 civilistov, od tega 210 otrok, je povedal župan mesta in dodal, da je uničenega 90 odstotkov mesta.

07.10 Civiliste na vzhodu Ukrajine pozivajo, da zapustijo območja

Ruska vojska se je zdaj osredotočila na vzhod Ukrajine, ukrajinske oblasti v Lugansku in Donecku pa opozarjajo, da bi morali civilisti zapustiti območje, »dokler je še priložnost«. Obsežen ruski vojaški napad pričakujejo v prihodnjih dneh, piše Guardian. To prihaja po tem, ko zahodni uradniki pravijo, da je umik Rusije iz okolice Kijeva in severovzhoda države »večinoma končan« in bo trajalo vsaj nekaj dni, preden bodo obnovljene ruske enote lahko odšle v Donbas oziroma še dlje.

06.10 Pentagon: Ukrajina bi vsekakor lahko zmagala v vojni proti Rusiji

Pentagon je dejal, da bi Ukrajina vsekakor lahko zmagala v vojni proti Rusiji, čeprav ameriški uradniki govorijo o nevarnosti dolgotrajnega konflikta, poroča Guardian. »Seveda lahko zmagajo,« je na novinarskem brifingu povedal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. »Dokaz so dobesedno rezultati, ki jih vidite vsak dan ... vsekakor lahko zmagajo. In če pogledate, kaj so naredili do zdaj, lahko vidite, da gospod Putin v Ukrajini ni dosegel nobenega od svojih strateških ciljev. Kijeva ni osvojil. Ni strmoglavil vlade. Ni odstranil Ukrajine kot nacionalne države. In v resnici je prevzel nadzor le nad majhnim številom populacijskih središč.« Kot je nadaljeval, tudi oni niso bili tisti, ki jih je v resnici iskal. Tudi Mariupolj še vedno ni zavzet, svoje sile je premaknil iz Kijeva in Černigova. Niso zavzeli Harkova in Mikolajeva na jugu.«

06.00 Zelenski o sankcijah povedal, da te niso dovolj

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da novi sveženj zahodnih sankcij proti Rusiji »ni dovolj« in da bo brez bolj bolečih ukrepov in dobave orožja Rusija na dejanja gledala kot na dovoljenje za nov krvavi napad, njegove besede povzema Guardian. V svojem dnevnem nagovoru v četrtek je pozval demokratični svet, naj zavrne rusko nafto in popolnoma blokira ruske banke iz mednarodnega finančnega sistema. Zelenski je dejal, da obotavljanje Zahoda pri dogovoru o naftnem embargu stane Ukrajince življenja. Ruski izvoz nafte je »eden od temeljev ruske agresije«, ki ji omogoča, da mirovnih pogajanj ne jemlje resno, je dodal.

01.00 ZN danes o izključitvi Rusije iz Sveta za človekove pravice

Generalna skupščina ZN bo danes glasovala o izključitvi Rusije iz sveta ZN za človekove pravice zaradi obtožb o ruskem poboju civilistov v Buči. Prav tako se bo danes slovaški premier Eduard Heger odpravil na pot v Kijev, kjer bo obiskal ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ta pa bo nagovoril grški parlament. Glasovanje o izključitvi Rusije iz sveta za človekove pravice bo potekalo po 16. uri po srednjeevropskem času. Za začasno izključitev pa bodo potrebni glasovi dveh tretjin držav v 193-članski generalni skupščini.

Ženska iz Buče, ki je izgubila svoje bližnje. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Glasovanje poteka sredi mednarodnega ogorčenja nad grozljivimi prizori pobojev civilistov na območjih Ukrajine, zagrešenih med umikom ruskih sil. »Obrazi iz Buče in opustošenje po vsej Ukrajini od nas zahtevajo, da zdaj svoje besede uskladimo z dejanji,« je že v ponedeljek dejala veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield. Pri tem je dodala, da ne moremo dovoliti, da bi država članica, ki spodkopava vsa načela, ki so nam draga, še naprej sodelovala v svetu, in Rusijo obtožila, da svoj sedež uporabljala kot orodje za širjenje propagande. Ukrajinski predsednik Zelenski bo danes nadaljeval svoje nagovore parlamentov evropskih držav prek videopovezave. Tokrat se bo odzval na povabilo Aten in nagovoril grški parlament. Grčija je sicer v četrtek napovedala izgon 12 ruskih diplomatov.

00.30 Zunanji ministri Nata z ukrajinskim kolegom o nadaljnji vojaški podpori

Zunanji ministri zveze Nato bodo danes sklenili dvodnevno zasedanje v Bruslju, v ospredju katerega je ruska invazija na Ukrajino. Na delu zasedanja se jim bodo pridružili tudi zunanji ministri partnerskih držav, vključno z ukrajinskim ministrom Dmitrom Kulebo. V ospredju razprave bo nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini. Drugi dan zasedanja zunanjih ministrov, ki se ga udeležuje tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, se bo začel z razpravo o globalnih varnostnih vprašanjih. Tega dela zasedanja se bodo udeležili tudi ministri oziroma predstavniki partneric Nata v azijsko-pacifiški regiji. Sodelovali pa bodo tudi zunanji ministri Finske, Švedske in Gruzije ter visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Med gosti bo še ukrajinski zunanji minister Kuleba, ki bo predstavil zadnje dogajanje v Ukrajini ter svoje kolege seznanil s tem, kakšno pomoč potrebuje njegova država. »Ukrajina nujno potrebuje vojaško pomoč. Zato je pomembno, da se zaveznice v Natu strinjajo o nadaljnji podpori Ukrajini z različno vojaško opremo. Tako s težjo opremo kot z lažjimi oborožitvenimi sistemi,« je v sredo ob prihodu na zasedanje poudaril generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.