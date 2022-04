Pogajalci naj bi dosegli dogovor o evakuaciji prebivalcev iz Mariupolja

10.17 Pogajalci dosegli dogovor

Ukrajinski in ruski pogajalci so po poročanju BBC dosegli dogovor o načrtu za evakuacijo civilistov iz obleganega Mariupolja. »Naša delegacija je v Istanbulu dosegla dogovor o evakuaciji,« je povedal svetovalcev ukrajinskega predsednika Aleksij Arestovič in izrazil upanje, da bodo prebivalce evakuirali že danes oziroma jutri. Načrtujejo sedem humanitarnih koridorjev.

09.41 Na Poljsko prebegnilo skoraj 2,5 milijona ljudi

Od začetka vojne v Ukrajini je na Poljsko prebegnilo 2 milijona 437 tisoč ljudi, je sporočila poljska mejna straža. Število prehodov meje se je v zadnjih dneh zmanjšalo. Vse več ljudi se tudi vrača v Ukrajino, so dodali. Samo v petek je nazaj v domovino prišlo 15.000 oseb. Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce je bilo prisiljeno svoje domove od začetka spopadov zapustiti več kot 10 milijonov prebivalcev Ukrajine.

V delih Ukrajine so se davi nadaljevali ostri spopadi, ukrajinske oblasti pa so poročale o ruskem raketiranju več mest na jugu in vzhodu države. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

08.49 Uničenih 53 kulturni znamenitosti

Z Unesca so sporočili, da je bilo v Ukrajini od začetka vojne uničenih 53 pomembnih kulturnih znamenitosti, med njimi 29 cerkva, 16 zgodovinskih objektov, štirje muzeji in nekaj spomenikov. Seznam uničenih znamenitosti menda še ni dokončen, je Unescovo poročilo povzel BBC.

08.21 Ruske sile so se umaknile z letališča Hostomel

Po poročanju britanske obveščevalne službe naj bi se ruske sile umaknile z letališča Hostomel v bližini Kijeva, ki je bilo že od začetka vojne tarča hudih spopadov. Ukrajina je ob vzhodni osi ponovno zavzela več vasi in zavarovala pomembno pot ma vzhodu Harkova, so dodali na britanskem ministrstvu za obrambo. Hostomel je majhno, a strateško pomembno mesto. Pred vojno je bilo središče najpomembnejša ukrajinskega mednarodnega letališča za tovorni promet in ključna vojaška letalska baza.

07.57 Španija predstavila načrt za ublažitev posledic vojne v Ukrajini

Španski premier Pedro Sanchez je ta teden predstavil 16 milijard evrov vredno shemo pomoči in posojil za družine in podjetja, ki jih je prizadela ruska invazije Ukrajine. Načrt, ki bo veljal do konca junija, med drugim vključuje znižanje cen goriv za 20 centov in podaljšuje že veljavne davčne olajšave, kot je nižja stopnja DDV na energijo.

Sanchez je podrobnosti težko pričakovanega načrta predstavil v času, ko se Španija, sicer četrto največje gospodarstvo območja z evrom, sooča z družbenimi nemiri zaradi visoke inflacije. Posledično se proizvodni obrati v Španiji ustavljajo, vozniki tovornjakov, kmetje in ribiči pa stavkajo,. Načrt, ki ga je španska vlada potrdila v torek, bo po Sanchezovih besedah sprostil »približno šest milijard evrov neposredne pomoči in davčnih olajšav ter 10 milijard evrov posojil z državnim jamstvom za ublažitev posledic krize za družine in podjetja«.

Medtem naj bi Turčija posredovala pri poskusu dogovora med Rusijo in Ukrajino. FOTO: Stringer Reuters

07.02 Evakuiranih več tisoč ljudi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video nagovoru sporočil, da so iz Mariupolja uspeli evakuirati okrog tri tisoč ljudi. Civiliste so po humanitarnih koridorjih evakuirali iz regij Doneck, Lugansk in Zaporožje. Skoraj polovica vseh je bila iz Mariupolja. »Ločeno se sedaj dogovarjamo o tem, da bi lahko odnesli ranjence in trupla umrlih iz mesta,« je še dodal Zelenski. Medtem naj bi Turčija posredovala pri poskusu dogovora med Rusijo in Ukrajino.

V delih Ukrajine so se davi nadaljevali ostri spopadi, ukrajinske oblasti pa so poročale o ruskem raketiranju več mest na jugu in vzhodu države. Ruska vojska se »počasi, a opazno« umika s severa države, vendar razmere na vzhodu Ukrajine ostajajo izjemno težke, je ponoči opozoril Zelenski. Kot je dejal, je pričakovati okrepljene ruske napade na vzhodu države. Ruska vojska kopiči enote in se »pripravlja na nove močne napade« v regiji Donbas in v mestu Harkov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Zelenski. »Težke bitke so pred nami,« je opozoril.

Mednarodni odbor Rdečega križa je sporočil, da se bo konvoj avtobusov danes znova skušal prebiti v Mariupolj. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk pa je sporočila, da so iz Berdjanska in Melitopolja v Zaporožje v petek evakuirali več kot 2500 ljudi, ter potrdila, da so za danes načrtovane nove evakuacije civilistov. Vsem, ki ostajajo v Mariupolju, je sporočila, da se bodo ukrajinske oblasti še naprej trudile za njihovo varno evakuacijo.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v ruskem obleganju Mariupolja ubitih najmanj 5.000 prebivalcev, okoli 160.000 se jih še vedno sooča s hudim pomanjkanjem hrane, vode in elektrike.

Zmečkani avtomobili v okolici Kijeva. FOTO: Stringer Reuters

06.30 Ukrajini dodaten denar ZDA

ZDA bodo Ukrajini zagotovile dodatnih 300 milijonov dolarjev pomoči v obliki orožja in medicinske opreme. Po poročanju BBC, naj bi bili v paketu predvsem lasersko vodeni raketni sistemi, taktični droni, očala za nočno opazovanje, mitraljezi in medicinski pripomočki. Združene države Amerike so od začetka vojne Ukrajini namenile že za 1,6 milijarde dolarjev pomoči. ZDA naj bi Ukrajini na njeno zahtevo pošiljale tudi osebno zaščitno opremo za primer morebitnega napada s kemičnim orožjem, ki naj bi vključevala predvsem plinske maske in zaščitne obleke. Ob tem na Rusijo pritiskajo tudi s številnimi gospodarskimi sankcijami.

V petek je ameriško ministrstvo za trgovino uvedlo sankcije proti 120 subjektom iz ruskega in beloruskega obrambnega, vesoljskega in pomorskega sektorja. »Odločitev Vladimirja Putina, da napade Ukrajino, je njegovo državo in gospodarstvo izolirala od svetovne trgovine, današnji ukrep pa to izolacijo še pospešuje,« je ob novih sankcijah, uvedenih proti Rusiji, povedala ministrica za trgovino Gina Raimondo.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v ruskem obleganju Mariupolja ubitih najmanj 5.000 prebivalcev, okoli 160.000 se jih še vedno sooča s hudim pomanjkanjem hrane, vode in elektrike. FOTO: Jorge Duenes/Reuters

06.30 Ruska sopranistka se vrača odre

Ruska operna zvezda, sopranistka Ana Netrebko se maja vrača na evropske odre. Nedavno je sicer obsodila rusko agresijo v Ukrajini. Po ruskem napadu na Ukrajino so se številni ruskih umetniki znašli pod pritiskom Evrope in ZDA, da javno zavzemajo stališče glede vojne. Ana Netrebko je po ruskem napadu na Ukrajino odpovedala svoje koncerte zaradi kritik, da je blizu Kremlju. Sedaj je ena najbolj znanih opernih pevk na svetu sporočila, da želi popraviti stanje, in javno zapisala, da ne podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Izrecno obsojam vojno proti Ukrajini in moje misli so z žrtvami te vojne in njihovimi družinami,« je zapisala.

Na njene zadnje izjave so se med drugim odzvali v operi v ruskem Novosibirsku in sporočili, da odpovedujejo njen koncert, ki je bil načrtovan za 2. junij. Odzval se je tudi predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin in Ani Netrebko namenil ostro kritiko. »Glas je, vesti pa ni,« je sporočil Volodin. Ana Netrebko je v preteklih letih veljala za podpornico Kremlja. Leta 2014 je pozirala z zastavo proruskih separatistov v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Ima tudi avstrijsko državljanstvo. Zadnje izjave Ane Netrebko pa niso zadovoljile newyorške Metropolitanske opere, kjer še vedno velja prepoved njenega nastopanja.