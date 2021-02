Žena velikega vodje se je prvič po letu dni pojavila v javnosti

Skrbi jo covid-19, ki ga uradno v državi ni

Koncert je bil del vsakoletnih praznovanj ob rojstnem dnevu pokojnega voditelja Kim Džong Ila. FOTO: Str AFP

Severnokorejska in svetovna javnost samo ugibata, zakaj soproge predsednikaveč eno leto dni ni bilo videti v javnosti. Dolgo odsotnost sta z možem Unom prekinila sinoči, ko sta skupaj prišla na koncert v počastitev rojstnega dne pokojnega Unovega očeta Kim Džong Ila, poroča danes BBC. Oba sta bila nasmejana in dobre volje, o kakšnih protikoronskih ukrepih – razmiku ali maskah – na koncertu ni bilo ne duha ne sluha.Sicer je Ri Sol Džu, ki se je s severnokorejskim voditeljem po nekaterih podatkih poročila leta 2009, prej moža pogosto spremljala na večjih dogodkih in javnih prireditvah, potem pa je ni bilo v javnosti videti od lanskega januarja do včeraj. Zaradi tega so se pojavljala ugibanja o njenem morebitnem slabem zdravju ali o nosečnosti, a uradne razlage ni bilo vse do včeraj, ko so predstavniki severnokorejske obveščevalne službe v parlamentu razložili, da gospo Ri skrbi pandemija covida-19 in da se je zato izogibala javnosti in stikom ter se raje posvečala otrokom.Takšna razlaga je sicer skregana s trditvami severnokorejske oblasti, da v vsej državi nimajo niti enega primera okužbe z novim koronavirusom. Obenem to pritrjuje dvomljivcem, ki ne verjamejo, da je lahko Severna Koreja kljub svetovni pandemiji povsem neokužen otok sredi morja virusa. Epidemiologi pravijo, da je tako rekoč nemogoče, da bi se ob tako obširni svetovni pandemiji tako agresivnega virusa država s petindvajsetimi milijoni prebivalcev lahko povsem izognila okužbam.Sicer pa je o severnokorejski prvi dami in sploh o družini voditelja te države v javnosti znanega nenavadno malo. Tako niti ni natančno znana njena starost, saj se v javnosti pojavljajo podatki, da je rojena med letoma 1985 in 1989. Tudi o tem, kdaj se je poročila s Kim Džong Unom, uradnega podatka ni in letnica niha med 2009 in 2013. Severnokorejski uradni mediji so jo kot »spoštovano prvo damo« prvič naslovili šele leta 2018. Tudi o otrocih ni uradnih podatkov. Ker je o tem govoril ameriški bivši košarkar, je zagotovo znano le, da imata Kim Džong Un in Ri Sol Džu dojenčico. Mediji in javnost pa sicer le neuradno omenjajo, da ima par skupaj tri otroke.Znano je še to, da prva dama prihaja iz višjega sloja, njen oče je profesor, mati pa zdravnica. Imela je pevske ambicije in je bila, preden je postala prva dama, uspešna pevka v vrhunskem orkestru Unhasu. Po poroki je opustila glasbeno kariero.