Zgodovinski dan za Nato zasenčili turški zadržki

»To je dober dan in kritičen trenutek za našo varnost,« je povedal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, potem ko je od predstavnikov Finske in Švedske prejel prošnji za vstop v severnoatlantsko zavezništvo. Nordijski državi sta se s tem »zgodovinskim korakom« odrekli še zadnjim ostankom nevtralnosti oziroma neuvrščenosti iz časov hladne vojne, predvsem pa se prilagodili na spremenjen varnostni položaj, v katerega je Evropo potisnil ruski napad na Ukrajino. V članku več o tem, kaj njuna odločitev pomeni za Nato in kako resno grožnjo njunemu članstvu predstavljajo zadržki Turčije.