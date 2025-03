Zgodovinski dogovor med sirskimi Kurdi in Damaskom, a uresničitev bo težavna

V nadaljevanju preberite:

Vodstvo Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih pretežno tvorijo Kurdi, je z novim (neizvoljenim) predsednikom Sirije Ahmedom al Šaro podpisalo dogovor o vključitvi kurdskih institucij in oboroženih sil v nove sirske državne strukture. To je nesporno zgodovinski dogovor, katerega udejanjenje bo težavno, ta izjemno pomembna gesta za stabilno Sirijo pa se je zgodila v ključnem trenutku – nekaj dni za tem, ko so po seriji napadov ostankov režima Bašarja al Asada na nove sirske vladne sile pripadniki Tahrir Hajat al Šama in številni oboroženi civilisti v obalni provinci Latakia pobili najmanj 700 alavitskih civilistov.

Kaj je zapisano v dogovoru?