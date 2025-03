EU uvaja protiukrepe, Ursula von der Leyen: Carine so slabe za podjetja

Carine na jeklo in aluminij, ki jih je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, so začele veljati in po pričakovanjih stopnjujejo napetosti z največjimi ameriškimi trgovinskimi partnerji. Evropska unija se je nemudoma odzvala z napovedjo, da bo že sredi aprila uvedla proticarine na več milijard evrov vredno ameriško blago.

»Globoko obžalujemo carine, ki so jih ZDA uvedle za Evropo. Carine so davki. So slabe za podjetja in še slabše za potrošnike. Evropa danes sprejema močne, a sorazmerne protiukrepe. Še naprej smo pripravljeni na dialog,« je sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Področja za dodatne evropske ukrepe vključujejo izdelke iz jekla in aluminija, tekstil, usnjene izdelke, gospodinjske aparate, hišno orodje, plastiko, lesne izdelke, pa tudi perutnino, govedino, nekatere morske sadeže, oreščke, jajca, mlečne izdelke, sladkor in zelenjavo. Nove ameriške carine naj bi vplivale na izvoz blaga iz EU v ZDA, vreden 26 milijard evrov. To bo skupaj znašalo šest milijard novih dajatev, ocenjujejo v Bruslju.

Ker so tokratne Trumpove carine obsežnejše kot v prvem mandatu, je tudi odziv EU širši. ZDA so zvišale kazenske carine z 10 na 25 odstotkov (na enako raven kot za jeklo). Poleg tega so ukinile nekatere izjeme in izvzetja, ki so bila prej še mogoča. Tudi po obsegu so širše, saj vključujejo izdelke, kot so okvirji oken, pa tudi izdelke, ki so le delno iz aluminija in jekla, denimo opremo za fitnes, gospodinjske aparate in pohištvo.

Tako kot v prvem mandatu so ukrepi tudi politično usmerjeni na področja, kjer imajo republikanci močno bazo. Od dodatnih dajatev na sojo bo denimo prizadeta Louisiana, od koder prihaja predsednik predstavniškega doma Mike Johnson.

Trump upa, da bodo carine povečale proizvodnjo jekla in aluminija v ZDA. FOTO: Giorgio Viera/Reuters

Carine sicer veljajo za uvoz jekla iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, Velike Britanije, Brazilije, Japonske in Južne Koreje ter uvoz aluminija iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, EU in Velike Britanije. Medtem ko so predstavniki ameriške jeklarske industrije zadovoljni z odločitvijo, je iz trgovinskih partneric ZDA slišati veliko ogorčenih odzivov.

Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da je odločitev Trumpove administracije, da nadaljuje z novimi carinami, popolnoma neupravičena. »To je v nasprotju z duhom trajnega prijateljstva naših dveh narodov in pravzaprav v nasprotju s koristmi, ki jih je naše gospodarsko partnerstvo prineslo v več kot 70 letih,« je dodal.