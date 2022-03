Zli duh lisice z devetimi repi

V nadaljevanju preberite:

»Imam občutek, da sem videla nekaj, česar se ne sme videti,« je ta teden zapisala Japonka, ki na twitterju uporablja ime Lillian, potem ko je obiskala goro Nasu v prefekturi Točigi in videla, kako se je legendarni Sešoseki oziroma Kamen ubijanja razpočil na dva dela. Japonska legenda pravi, da se je v ta kamen spremenilo telo lepotice Tamamo No Me, človekolike lisice z devetimi repi, ki jo je ubil veliki bojevnik Miura No Suke, potem ko je spoznal, da namerava ubiti cesarja Tobuja in zavzeti njegov prestol.