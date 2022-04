Vučić: Vesel sem, da je srbska družba pokazala, da je demokratična

Prve ocene, ki sta jih po zaprtju volišč v Srbiji objavili agencija za javnomnenjske raziskave Ipsos in Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid), na predsedniških in parlamentarnih volitvah napovedujejo zmago Aleksandru Vučiću in njegovi Srbski napredni stranki (SNS).

»Vesel sem, da je velika večina ljudi glasovala in pokazala, da je srbska družba demokratična,« je Vučić dejal v televizijskem nagovoru in ocenil, da je dobil okoli 60 odstotkov glasov. »V nobenem trenutku ni bilo negotovosti,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij še dejal Vučić.

V Srbiji so se včeraj ob 20. uri zaprla volišča na predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitvah. Republiška volilna komisija bo končno volilno udeležbo sporočila v ponedeljek po 20. uri zvečer, po njenih ocenah pa naj bi se gibala med 58 in 60 odstotki.

Po podatkih Cesida in Ipsosa na vzorcu 62,5 odstotka glasov so največ glasov osvojile liste Aleksandar Vučić - Skupaj zmoremo vse, ki je dobila 43,6 odstotka glasov, Marinika Tepić - Združeni za zmago Srbije, ki je dobila 12,9 odstotka glasov, in Ivica Dačić - premier Srbije, ki je dobil 11,6 odstotka glasov.

Vučićevi Srbski napredni stranki bo tako pripadlo 121 od 250 poslanskih sedežev, njihovim dosedanjim koalicijskim partnerjem, Dačićevim socialistom, 32 sedežev, vodilni opozicijski listi Združeni za zmago Srbije pa 36 poslanskih sedežev.

Lista Nada za Srbiju je dobila 5,4 odstotka glasov oziroma 15 poslanskih sedežev, Moramo 4,3 odstotka glasov ali 12 poslanskih sedežev, v parlament pa se bosta glede na rezultate vzporednih volitev uvrstila še gibanje Dveri s štirimi odstotki glasov (11 poslanskih sedežev) in stranka Zavetniki s 3,9 odstotka glasov (10 poslanskih sedežev).

Predsedniških kandidatov je bilo osem. Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću je po podatkih Cesida na vzorcu 55,6 odstotka obdelanih glasov pripadlo 59,8 odstotka glasov, njegovemu najresnejšemu protikanditatu Zdravku Ponošu, predstavniku koalicije Združeni za zmago Srbije, pa 17 odstotkov.

Aleksnader Vučić je po podatkih vzporednih volitev prepričljivo zmagal. FOTO: Reuters

Po podatkih Radio-televizije Srbije, pridobljenih na vzorcu 59,2 odstotka obdelanih glasov, ima Vučić skoraj 60 odstotkov glasov.

V Beogradu naj bi slavila opozicija

V Beogradu naj bi zmaga pripadla opoziciji. Da ima opozicija večino v beograjski skupščini, je sporočil šef beograjskega volilnega štaba koalicije Združeni za zmago Beograda Bane Kuzmanović.

V Srbiji je po podatkih republiške volilne komisije 6,5 milijona volilnih upravičencev, a poznavalci ocenjujejo, da jih je v resnici več kot milijon manj.

Današnje volitve sicer niso minile brez incidentov. Po poročanju srbskih medijev so se dogajali napadi na predstavnike opozicije, opazovalna misije organizacije Crta pa je poročala o vrsti nepravilnosti, od kupovanja glasov do fantomskih volivcev.

Politične analitike in komentatorje je šokirala tudi odločitev republiške volilne komisije, da se bo s končnimi podatki o volilni udeležbi oglasila šele v ponedeljek po 20. uri. Volišča so v Srbiji zaprli danes ob 20. uri, volivci pa so glasovali še dve uri po zaprtju volišč. RIK je namreč pustila, da glasujejo vsi, ki so na volišče prišli do 20. ure, ko so bile pred glasovalnimi mesti še dolge vrste.