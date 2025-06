V nadaljevanju preberite:

Vrsti uglednih in vplivnih nasprotnikov predsednika Srbije Aleksandra Vučića se utegnejo kmalu pridružiti še znanstveniki in umetniki, združeni v Srbski akademiji znanosti in umetnosti (SANU). Sanu, ki je sredi 80. let prejšnjega stoletja imela pomembno vlogo pri vzponu radikalnega srbskega nacionalizma, v neprednega politika preoblečenemu desničarskemu skrajnežu Vučiću sporoča, da je nepreklicni odstop edino moralno dejanje, ki ga lahko stori.