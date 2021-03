Zračni manevri, ki veljajo za nemogoče

Nekdanji direktor ameriških obveščevalnih služb John Ratcliffe se zavzema za objavo vseh neidentificiranih zračnih pojavov. FOTO: Alex Wong/AFP

Več posnetkov so prispevali piloti vojaških letal F/A-18E Super Hornets, na arhivski fotografiji v Južni Dakoti leta 2006. FOTO: Stringer. Delo

ZDA domnevajo obstoj neznanih letečih predmetov, ki zvočni zid prebijejo brez poka ter izvajajo zračne manevre, ki z zdaj znanimi tehnologijami veljajo za nemogoče. To niso izjave zanesencev NLP-jevske teorije zarote, ampak nekdanjega direktorja ameriških obveščevalnih službob prihajajočem poročilu ameriške vlade. Na pobudo floridskega senatorjaje ameriški kongres decembra Pentagonu ukazal v 180 dneh objaviti vse, kar vedo o »neidentificiranih zračnih pojavih«.Rok za objavo se izteče prvega junija, nekdanji direktor obveščevalnih služb pa se je k besedi javil že zdaj. »Veliko več opazovanj je bilo od tistih, ki so znane javnosti!« je John Ratcliffe povedal za televizijsko postajo Fox News. Teksaški republikanec, ki ga je prejšnji predsednikimenoval na ta položaj v svojem zadnjem letu na oblasti, je poudaril, da ne gre za kakršna koli opazovanja, ampak so o čudnih srečanji poročali vojaški piloti ali pa so bila zabeležena na satelitskih posnetkih. Republikanec je upal na objavo že pred iztekom svojega mandata dvajsetega januarja, a jim ni uspelo dovolj hitro pridobiti dovoljenj vseh pristojnih služb.Pentagonovo poročilo bo moralo ob vseh primerih pojasniti, ali bi lahko neznane leteče predmete vendarle pripisali vojskam drugih držav ali posameznikom, pa tudi, ali bi jih lahko povzročali vremenski dogodki in vizualne motnje. »Včasih se sprašujemo, ali niso naši nasprotniki tehnološko bolj razviti, kot pa si mislimo,« je voditeljiciocenjeval nekdanji direktor obveščevalnih služb. »V nekaterih primerih pa nimamo nobene primerne razlage.«S pomočjo zakona o svobodi informiranja so ameriški mediji že pridobili nekaj videoposnetkov letečih predmetov s posnetki čudenja vojaških pilotov, enega iz leta 2004 ter dveh iz leta 2015, pa tudi informacije o bližnjih srečanjih iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. John Ratcliffe verjame, da bi morala biti javnost seznanjena s čim več primeri, tudi zato, da bi jih lažje razložili. Kocki podoben srebrni predmet, ki so ga lani in leta 2018 slikali deset kilometrov nad ameriško vzhodno obalo, naj bi bil podoben napravam za preučevanje orkanov.Še več začudenja je leta 2019 povzročil trikotni leteči predmet z velikimi okroglimi lučmi na vsakem kotu, ki se je lahko z veliko hitrostjo spuščal v ocean ter se iz njega enako hitro dvigal v ozračje. Fotografij še niso objavili, čeprav menda obstajajo.