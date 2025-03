Smrt osemletne žrtve posilstva sprožila val protestov v Bangladešu

Bangladeš je pretresla novica o posilstvu in smrti osemletne deklice. Deklico so napadli med obiskom starejše sestre v mestu Magura, dogodek se je zgodil v noči s 5. na 6. marec. Po navedbah matere je deklico posilil osemnajstletni mož dekličine starejše sestre. Osumljenca so skupaj z njegovimi starši in bratom aretirali ter pridržali.

Tragični dogodek je sprožil val ogorčenja in protestov po vsej državi, ko je javnost izvedela za smrt deklice. Razjarjena množica je obkolila hišo, kjer se je zgodil zločin, in jo zažgala. Deklica je umrla v četrtek, potem ko je doživela tri srčne zastoje. Po dveh neuspešnih poskusih stabilizacije je zdravnikom ob tretjem zastoju ni uspelo rešiti. Deklico so po napadu odpeljali v bolnišnico v Daki, kjer je preživela šest dni v kritičnem stanju, poroča BBC.

Pogreb spremljali protesti in govori študentk

Telo deklice so s helikopterjem prepeljali nazaj v Maguro, kjer se je za islamsko pogrebno molitev zbralo več tisoč ljudi. Pogreb je potekal na lokalnem stadionu, kjer so protestniki zahtevali pravico za žrtev. V času dekličinega pogreba je na univerzi v Daki potekal vzporedni simbolni obred, ki so ga spremljali protestni pohodi in govori študentk.

Zahteve aktivistov vljučujejo tudi strožje kazni za storilce spolnih zločinov nad mladoletniki. FOTO: AFP

Protestniki so zahtevali pospešitev pravosodnih postopkov in reformo zakonov, ki urejajo varnost žensk in otrok, saj mnogi menijo, da so trenutne pravne definicije posilstva preveč dvoumne, piše BBC. Zahteve so vključevale tudi strožje kazni za storilce spolnih zločinov nad mladoletniki.

Tragedija je ponovno izpostavila pereč problem spolnega nasilja nad otroki v Bangladešu, kjer je bilo v zadnjih osmih letih prijavljenih kar 3438 primerov posilstev otrok. Med žrtvami je bilo vsaj 539 otrok, mlajših od šest let, in 933 otrok, starih med sedem in dvanajst let. Raziskave kažejo, da so storilci v večini primerov osebe, ki so jih žrtve poznale.