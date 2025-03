Med žrtvami posilstev tudi enoletni otroci

Oboroženi moški med vsesplošnim konfliktom, ki divja po Sudanu, posiljujejo in spolno napadajo otroke, tudi dojenčke, stare komaj eno leto, opozarja Unicef v najnovejšem poročilu.

Podatki akterjev, ki v Sudanu nudijo storitve zaščite na področju nasilja na podlagi spola, kažejo srhljivo sliko krize, ki je močno prizadela otroke. Od začetka leta 2024 je bilo v tej državi med spopadi prijavljenih 221 primerov posilstev otrok.

Te številke predstavljajo le majhen del vseh primerov posilstev med otroki. Preživele osebe in njihove družine se namreč pogosto ne želijo izpostaviti ali pa jim prijavo kaznivega dejanja onemogočajo ovire pri dostopu do storitev in delavcev na terenu, strah pred stigmo, s katero bi se lahko soočili, strah pred zavrnitvijo družine ali skupnosti, strah pred maščevanjem oboroženih skupin ali strah pred kršitvijo načela zaupnosti.

Unicef si prizadeva za vzpostavitev varnih prostorov, ki žrtvam nasilja na podlagi spola nudijo pomoč in podporo. FOTO: Tess Ingram/Unicef

»Oboroženi moški posiljujejo že enoletne otroke, kar bi moralo vsakogar pretresti in prisiliti k takojšnjemu ukrepanju,« je povedala Catherine Russell, izvršna direktorica Unicefa. »Milijonom otrok v Sudanu grozijo posilstva in druge oblike spolnega nasilja, ki se uporabljajo kot vojna taktika. To je odvratna kršitev mednarodnega prava in bi lahko pomenila vojni zločin. To se mora končati.«

Od 221 prijavljenih primerov posilstev med otroki je 147 oziroma 66 odstotkov deklic. Unicef poudarja še, da je med žrtvami posilstev 33 odstotkov dečkov, pri čemer se lahko tudi dečki soočajo s stigmo in posebnimi izzivi pri podajanju prijav, iskanju pomoči in dostopu do storitev. Šokanten je tudi podatek, da je 16 žrtev mlajših od pet let, med njimi so štirje enoletni otroci.

Brutalna realnost tega nasilja in strah, da bi postale žrtve, silita ženske in dekleta, da zapustijo svoje domove in družine ter zbežijo v druga mesta, kjer pogosto pristanejo na območjih improviziranih, neformalnih naselij ali v skupnostih z omejenimi viri preživetja. Tudi v teh skupnostih je tveganje za spolno nasilje veliko, zlasti za notranje razseljene otroke.

»Razširjeno spolno nasilje v Sudanu je pri ljudeh, zlasti otrocih, vzbudilo strah,« je povedala Catherine Russell. »Strani v konfliktu in tisti, ki nanje vplivajo, si morajo na vso moč prizadevati, da se te hude kršitve nad otroki končajo.«

Unicef še naprej zahteva, da vlada v Sudanu in vse strani v konfliktu spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu in pravu človekovih pravic, da zaščitijo civiliste, še posebej otroke. Opozarjajo, da se mora nasilje na podlagi spola, vključno s spolnim nasiljem kot vojno taktiko, nemudoma končati, in da je treba zaščititi tako infrastrukturo za nudenje osnovnih storitev kot izvajalce teh storitev, da bodo lahko še naprej reševali življenja.