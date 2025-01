Spolno nasilje – število kaznivih dejanj niha, lani več prijavljenih posilstev

Policisti so lani obravnavali 622 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, od tega 87 posilstev, 137 primerov spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in 248 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. V primerjavi z letom 2023 je bilo lani več prijavljenih primerov posilstev, spolnega nasilja in razpečevanja pornografskega gradiva.

Število kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti niha. V primerjavi z letom 2023 je lani nekoliko upadlo število spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, manj je bilo prijavljenih primerov zlorabe prostitucije in pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene.

Na Policiji so potrdili, da v zadnjem obdobju opažajo nekoliko povečano število prijav kaznivih dejanj posilstev, kar pripisujejo spremembi zakonodaje na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost; 1. julija 2021 so namreč začele veljati spremembe kazenskega zakonika pri kaznivih dejanjih posilstvo in spolno nasilje. Po novem je kaznivo tudi spolno občevanje oziroma nasilje, izvedeno »brez soglasja« (samo ja pomeni ja) – gre torej za kaznivo dejanje, tudi če ni bila uporabljena sila ali grožnja.

»Spremembe so dobrodošle, saj inkriminirajo tudi spolno zlorabo osebe, ki zaradi strahu pred storilcem otrpne, in to storilec izkoristi. Menimo, da je eden od vzrokov za porast prijav kaznivih dejanj tudi večja osveščenost žrtev takšnih kaznivih dejanj,« so pojasnili na Policiji. Osumljenci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, obravnavanih na območju Slovenije, so v večini primerov državljani Slovenije, manjši delež pa predstavljajo državljani drugih evropskih držav in državljani tako imenovanih tretjih držav, med katerimi so večinoma državljani Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova.

Lani so policisti obravnavali 14 posilstev več kot leto pred tem. INFOGRAFIKA: Delo

Tudi v Sloveniji več spolnih zlorab otrok

Kljub statistiki vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi Robert Tekavec pravi, da lahko govorimo o splošnem porastu kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost: »Policija seveda govori zgolj o prijavljenih kaznivih dejanjih, ampak posamezne raziskave in vpliv svetovnega spleta, družbe, tudi drugačnega funkcioniranja naših otrok, ki uporabljajo splet, oblikujejo okolje, v katerem se število spolnih zlorab povečuje. Po mojem mnenju družbena odgovornost in hiter tehnološki preskok, ko se odrasli niti ne zavedajo, kaj ta razvoj prinaša, puščajo otroke v internem okolju pogosteje same. Sami se znajdejo in učijo, zato so hitreje lahko žrtve ali pa po drugi strani storilci spolnih zlorab otrok.«

Slovenija je, če jo primerjamo z drugimi razvitimi državami, v podobni situaciji – spopadamo se s povečanim številom spolnih zlorab otrok. Ker skorajda ni več gospodinjstva, ki ne bi imelo povezave do spleta, po drugi strani pa ga, pogosto nenadzorovano, uporabljajo vedno mlajši otroci. Tekavec je dejal, da so policisti v zadnjih letih prejeli veliko prijav družbenih omrežij, predvsem youtuba in tiktoka. Že šestletni otroci se goli snemajo in to nevede objavijo na omrežju.

»Ko pride do takšnih primerov, preverimo sum nagovarjanja neznanca prek spleta in ugotovimo, da se spolna zloraba niti ni zgodila. Otroci raziskujejo in to ni nič neobičajnega, je pa nezdravo in neprimerno, da imajo pri tem vklopljeno kamero.« Krepi se preventiva – policisti in predstavniki organizacij, ki se ukvarjajo z varnostjo na spletu, pogosto javno govorijo o skritih pasteh, obiskujejo šole in o tem poučujejo učitelje in otroke. Vse omenjeno spodbuja prijave.

Krepi se preventiva – policisti obiskujejo šole in predavajo otrokom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pošiljanje intimnih posnetkov

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto opozarja pred zmotnim prepričanjem staršev, da se njihovemu otroku na spletu nič ne more zgoditi, kaj šele zloraba. To nikakor ne drži, vsak je lahko žrtev. »Če govorimo o najširšem smislu spolne zlorabe otroka, ko je že ogledovanje pornografskih vsebin oseb, mlajših od 15 let, spolna zloraba, potem je vsak otrok v omenjeni starostni skupini, ki ima dostop do spleta, zagotovo žrtev spolne zlorabe, ker je dostopal do neprimernih vsebin. Splet je sicer deloma filtriran, prav tako brskalniki, a to ni dovolj,« svari Tekavec.

Družbena omrežja dopuščajo prikazovanje golih teles, v posameznih primerih celo pornografske posnetke, zato so možnosti za zlorabe velike. V razvitih državah so storilci fizičnih spolnih zlorab še vedno zelo pogosto starši oziroma sorodniki, ki so blizu otroka. Z njim manipulirajo, ga zlorabljajo in potem poskrbijo, da žrtev molči. Tovrstne zlorabe je zelo težko odkriti. V zlorabe, ki vključujejo splet – med drugim širjenje golih posnetkov –, pa so vpleteni tako sorodniki žrtev kot tudi popolni neznanci.

Omeniti velja spolne zlorabe, ko si najstniki med seboj pošiljajo intimne posnetke. »Dokler ta posnetek ostane med dvema, ki sta intimno vpletena, ne gre za kaznivo dejanje. Ko pa eden od njiju posnetek pošlje naprej, že govorimo o spolni zlorabi otroka. Tudi te zlorabe so pogoste, res pa je, da veliko posnetkov delijo najstniki,« je dejal Tekavec.

Mladoletniki se velikokrat ne zavedajo, da je deljenje takšnih posnetkov prepovedano. Zato bi se bilo treba še bolj posvetiti preventivi in osveščanju, da posamezniki lažje prepoznajo znake spolne zlorabe. Posledice so zelo hude, trajajo lahko vse življenje, zato je, poudarja kriminalist, izjemno pomembno, da poskusimo vsi skupaj kot družba zlorabe preprečevati.