Airbusovi sateliti za opazovanje Zemlje

Mreža satelitov Pléiades-Neo bo sestavljena iz štirih visokoresolucijskih satelitov za opazovanje planeta, ki so jih izdelali pri Airbusu. Gre za naslednike dveh Pléiades-HR, ki sta v orbiti od decembra 2011 oziroma decembra 2012. Prvi par Pléiades Neo so izstrelili aprila in avgusta lani, pred dnevi mu je sledil še drugi par, vendar zaradi težav rakete vega C ni prispel do orbite. Za zdaj so ugotovili, da se je napaka zgodila tik po prižigu motorjev druge stopnje rakete. Vzrok za to pa bo pokazala natančna analiza vseh podatkov. To je bil sicer drugi polet za raketo vega C, prvič so ta tip rakete pri podjetju Arianespace izstrelili julija letos. Na krovu takrat je bil tudi slovenski satelit Trisat R.

Izstrelitev: Pléiades Neo 3 29. aprila 2021

Pléiades Neo 4 16. avgusta 2021

Pléiades Neo 5 in 6: 20. decembra 2022 (neuspešno) Masa: 920 kg Višina orbite: 620 km Predvidena življenjska doba: 10 let

Kot pojasnjujejo pri Airbusu, imajo sateliti 30-centimetrsko ločljivost, kar pomeni, da brez težav opazijo vozila ali oznake na ces­tah. Vsak bo dnevno posnel pol milijona kvadratnih kilometrov površja, podatki bodo na voljo komercialnim in državnim institucijam.