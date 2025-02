Asteroid 2024 YR4 ni več grožnja Zemlji

Asteroid 2024 YR4 je bil zadnje tedne prava medijska zvezda, saj je grozil, da bo trčil v Zemljo. Odstotki možnosti za to so se spreminjali iz dneva v dan, odvisno od podatkov. Že takoj pa so vesoljske agencije opozorile, da bi verjetnost za trk lahko padla na nič. In to se je zdaj tudi zgodilo.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je zdaj znatno zmanjšala tveganje za trk. Že ko so asteroid decembra lani prvič odkrili, je bila verjetno, da bo 22. decembra 2032 trčil v naš planet, zelo majhna, vendar vseeno dovolj velika, da so agencije bile nanj pozorne in so vanj usmerile različne teleskope, da bi ugotovile njegovo pot.

Strokovnjaki v Centru za študije objektov blizu Zemlje pri Nasinem Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL) so iz podatkov lahko izračunali natančnejše modele trajektorije asteroida in ugotovili so, da v naslednjem stoletju ta asteroid ne bi mogel bistveno vplivati na naš planet.

Podobno je ugotovila tudi Evropska vesoljska agencija. Njihove najnovejše ocene velikosti in verjetnosti trka asteroida 2024 YR4, ki jih je 24. februarja 2025 pripravil Koordinacijski center za bližnje zemeljske objekte (NEOCC) agencije Esa, kažejo, da je le 0,002 odstotka možnosti, da bi asteroid res trčil v naš planet.

Še vedno pa obstaja zelo majhna možnost, da bo asteroid 2024 YR4 22. decembra 2032 trčil v Luno. Ta verjetnost je trenutno 1,7 odstotna, so pojasnili pri Nasi.

Nasa in Esa bosta asteroid 2024 YR4 še naprej opazovali s teleskopi, marca ga bo opazoval tudi najboljši vesoljski teleskop James Webb, ki bo pridobil dodatne podatke o njegovi velikosti. Za zdaj velja, da je asteroid velik med 40 in 90 metri.