Astronavta: Spremembe načrtov so del našega posla

Z mednarodne vesoljske postaje sta se oglasila Nasina astronavta Butch Wilmore in Suni Williams in odgovorila na številna novinarska vprašanja, potem ko je Nasa odločila, da se bo njuno bivanje v vesolju podaljšalo do februarja prihodnje leto.

Astronavta sta se v vesoljski laboratorij odpravila 5. junija z Boeingovim vesoljskim plovilom starliner, ki je prvič poletel s posadko na krovu, na postajo sta prispela dan kasneje. A polet ni potekal gladko, starliner je imel tehnične težave, zato je po več tednih testiranj Nasa odločila, da ni dovolj varno plovilo, da se astronavta z njim vrneta na trdna tla.

Boeingovo polovilo je minuli teden že odpotovalo – brez posadke, a z nekaj tovora – s postaje in brezhibno pristalo v puščavi na zahodu ZDA. Butch Wilmore in Suni Williams, pa bosta na postaji do februarja 2025, vrnila pa se bosta na krovu Spacexovega plovila dragon s še dvema drugima članoma posadke crew-9, ki trenutno sicer še ni odpotovala proti postaji.

Oba sta večkrat v pogovoru poudarila, da je takšna odločitev in sprememba načrta del »posla«.

»Odpornost. To je beseda, s katero bi nas vse opisal. Že naši značaji so takšni, nato pa smo že izurjeni, da se lahko hitro privadimo na nove okoliščine, se prilagodimo in nadaljujemo z delom. Sam ne gledam v preteklost z nekimi obžalovanji, vedno gledam samo naprej. Mi smo del zahtevne službe, zato moramo biti taki, če ne bi bili, potem tega ne bi delali,« je poudaril Wilmore in spomnil, da sta tako on kot Williamsova bila pred poklicno kariero astronavta vojaška in testna pilota.

»Res sva menila, da bova tu osem dni, morda kak dan več, urila sva se za testni polet s starlinerjem, vendar sva bila oba že tukaj, navajena sva marsičesa. Tako da ta prehod iz kratkotrajne v dolgotrajno odpravo ni bil težak. Nisva bila povsem seznanjena z vsemi eksperimenti, ampak zdaj že delava s celotno ekipo povsem normalno,« je dodala Suni Williams. Že v celotni karieri sva navajena, da ni presenečenj, da se pač načrti spreminjajo in tudi najine družine so tega vajene,« je še pojasnila. Dodala je, da sta si seveda želela, da ne bi bilo zapletov in da bi testni polet tekel normalno od začetka do konca, vendar pa sta dobila še priložnost, da letita še z dragonom. »Vesela sva, da bova imela še to izkušnjo.«

Astronavtka slovensko-indijskega rodu je dodala, da sta sodelovala pri odhodu starlinerja s postaje. »Zelo sva bila vesela, da je srečno pristal, poslušala sva komunikacijo med ekipo, gledala posnetke, zelo sva bila ponosno na ekipo.«

Boeingov starliner je 7. septembra pristal v Novi Mehiki. FOTO: Aubrey Gemignani/AFP

Butch Wilmore je še izpostavil, da se nikakor ne počutita, da bi ju Boeing pustil na cedilu. »Vesolje je zahtevno, vendarle Nasa vseskozi premika meje, ampak lahko pa gre kaj narobe. Testni poleti pomenijo, da se odkriva stvari in tokrat so se stvari odkrile.« Po njegovem mnenju bi se verjetno lahko vrnila s starlinerjem, če bi imeli nekoliko več časa. »Če bi imeli čas, da opravimo še več testiranj, vendar tega časa ni, saj še druge ekipe bivajo na postaji. Treba je bilo sprejeti odločitev. K sreči smo tokrat imeli možnosti – možnost, da ostaneva na postaji, možnost, da se vrneva z drugim plovilom. Ko je bila odločitev sprejeta, sva jo sprejela in upoštevala tudi midva.«

Sodelovala sta pri pogovorih in povedala, da so bile razprave tudi žolčne. »Vendar vedno spoštljive. Lahko sva izrazila mnenje, tudi drugi so lahko povedali, kaj si mislijo. Vodstvo je poslušalo vsa mnenja in jih pretehtalo. To kaže na odličnost naše organizacije, da vodstvo prisluhne slehernemu mnenju in za takšno vodenje sva hvaležna,« je dejala astronavtka.

Oba seveda pogrešata družine, prijatelje. »Z mamo in celotno družino smo imeli nekaj načrtov za jesen in zimo, malo me je skrbelo, kako bodo to sprejeli, ampak so se tudi oni prilagodili,« je povedala Suni Williams. »Ampak kot je dejal moj mož, vesolje je zame srečen kraj. Tu je zabavno, tu je drugačna perspektiva. Tu delamo vrhunsko znanost,« je poudarila.

Butch Wilmore je nadaljeval, da bo sicer zamudil večino zadnjega letnika srednje šole mlajše hčere, starejša hči študira v drugem kraju in tako ni mogel preživeti časa med počitnicami, »vendar jih skušam naučiti, kar je res pomembno v življenju, in to je, da te vsaka preizkušnja le še okrepi. Tako se je tokrat obrnilo, ampak tu smo varni in delamo, kar nam je všeč.«