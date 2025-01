Bezosova nova raketa naj bi poletela prihodnji teden

Vesoljsko podjetje Blue Origin, ki ga je ustanovil šef Amazona Jeff Bezos, je tik pred tem, da izstreli svojo novo raketo new glenn, s katero bodo konkurirali Spacexu in drugim raketnim podjetjem.

Krstni polet rakete, ki jo v podjetju sestavljajo že skoraj deset let, naj bi se zgodil v prihodnjih dneh – prva priložnost za izstrelitev naj bi bila v ponedeljek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, izstrelitveno okno naj bi bilo odprto do 12. januarja, kažejo podatki ameriškega urada za letalstvo (FAA).

Podjetje ni objavilo datuma, se pa zdi, da bo izstrelitev verjetno že jutri, saj so v morje že odposlali plavajočo pristajalno ploščad, imenovano Jacklyn – po mami Jeffa Bezosa.

Zadnje testiranje, ko preskusijo vse sisteme, so uspešno opravili 27. decembra na izstrelitveni ploščadi 36 na Cape Canaveralu. Gre za raketo, primerljivo s Spacexovim falconom heavy, prav tako kot Spacexove rakete, bodo tudi Originove rakete večkratno uporabne in bodo pristajale. V podjetju se nadejajo, da bi vsaka raketa lahko opravila do 25 poletov. Visoka je 98 metrov, nosilna raketa ima premer sedem metrov, kar je nekoliko več od standardnih petih metrov. V geostacionarno orbito lahko raketa ponese 13 ton, v nizkozemeljsko orbito pa 45 ton. Paradna Spacexova raketa falcon 9 lahko v nizkozemeljsko orbito odpelje 23 ton. Cena naj bi bila po poročanju ameriških medijev primerljiva: new glenn naj bi stal med 60 in 70 milijonov dolarjev na izstrelitev.

Za krstno izstrelitev bo na krovu prototipna demonstracijska tehnologija Blue Ring Pathfinder, dobrih 20 ton težka platforma, ki jo razvijajo pri podjetju. Platforma bo opravljala najrazličnejše storitve: od polnjenega goriva v orbiti do prevažanja satelitov. »Prototip vsebuje komunikacijske sisteme, električni sistem in računalnik, z njim bomo preučili komunikacijske sposobnosti med orbito in tlemi. Testirali bomo delovanje telemetrije in drugih sistemov,« so navedli pri podjetju. Celotni krstni polet naj bi trajal šest ur.

Za podjetje je nova raketa še kako pomembna, če se želi preoblikovati iz turističnega podjetja v resno vesoljsko podjetje. Blue Origin že več let uspešno izstreljuje majhne rakete new shepard, ki s turisti na krovu poleti do roba vesolja in nato nazaj.

Ima pa seveda Bezos smele načrte: raketa je denimo del Nasinih programov za izstrelitev različnih odprav, prav tako v podjetju gradijo pristajalnih za na Luno, Amazon želi z raketo izstreljevati mrežo internetnih satelitov Kuiper, na raketo računa tudi ameriška vojska, samo podjetje pa si v prihodnosti želi zgraditi tudi vesoljsko postajo.