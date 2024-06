Bo Boeingovo vesoljsko plovilo končno poletelo?

Ameriška vesoljska agencija Nasa in Boeing naj bi danes vendarle izstrelila vesoljsko plovilo starliner s posadko. Odštevanje do izstrelitve teče, astronavt Butch Wilmore in Suni Williams, astronavtka slovenskega rodu, sta že pomahala svojim družinam in se namestila v kapsulo, ki ju bo popeljala do mednarodne vesoljske postaje.

Polet je testen, njuna naloga je preveriti vse možne vidike delovanja novega plovila, ki se bo predvidoma jutri parkiral na postajo, tam se bosta astronavta posadki pridružila za okoli osem dni, nato sledi povratek s pristankom na trdnih tleh v eni izmed puščav na zahodu ZDA. Wilmore je poveljnik odprave, do zdaj je dvakrat letel v orbito (z raketoplanom in sojuzom) in tam preživel skupno 178 dni, Williamsova pa je pilotka. Do zdaj je v vesolju preživela 322 dni na dveh odpravah (leta 2006 in 2007 ter leta 2012, prvič je letela z raketoplanom, drugič s sojuzom), opravila je sedem vesoljskih sprehodov.

Izstrelitev starlinerja - kapsula je tokrat poimenovana Kalipso, z raketo atlas V podjetja United Launch Alliance (ULA) je predvidena za ob 18.25 po srednjeevropskem času.

Boeing je imel do te točke veliko težav. Nazadnje je bilo za izstrelitev vse pripravljeno 6. maja, pa so odkrili okvarjen ventil na raketi. Nato so določili nov datum, pa se je pojavilo puščanje helija v kapsuli, ugotovili so še konstrukcijsko napako, ki lahko v zelo redkih primerih prepreči izvedbo zavornega manevra za ponoven vstop v atmosfero. Znova je nekaj težav s puščanjem helija, vendar težava ni tako izrazita, da bi preprečila izstrelitve.

Starliner FOTO: Joe Raedle/AFP

Nasa je po upokojitvi raketoplanov leta 2014 za izdelavo novih plovil za prevoz posadke izbrala Boeing in SpaceX, izkušeno podjetje je dobilo večji kos pogače – štiri milijarde evrov, podjetje Elona Muska pa 2,4 milijarde. Pri Spacexu so nalogo uspešno opravili že leta 2020, njihov dragon zdaj redno leti in prevaža tako Nasine astronavte, na voljo pa je tudi komercialnim ponudnikom turističnih poletov v vesolje.

Boeingu pa se je vseskozi zatikalo, že davno so porabili ves Nasin denar in so zato morali globoko poseči v lastna sredstva. Pri starlinerju so bile težave tako v programski opremi, pa pri padalih in pogonskem sistemu, ki ga je za Boeing izdelalo podjetje Aerojet Rocketdyne.

Astronavta sta se na polet pripravljala več let. Sodelovala sta pri pripravi plovila in tudi modrih oblek. FOTO: Joe Raedle/AFP

Prvi testni polet OFT-1 (kapsulo so poimenovali Calypso ali Kalipso) je stekel 20. decembra 2019, zaradi neusklajenosti ur se kapsula ni ustrezno utirila v orbito, da bi dosegla postajo, tako je dva dni po izstrelitvi brez večjih težav srečno pristala v puščavi v Novi Mehiki. Nasa je kasneje v analizi ugotovila, da bi se lahko polet končal z uničenjem plovila, če ne bi pravočasno odkrili programskih napak in ju odpravili (ena od teh je bila napaka z uro, druga pa je vplivala na odcepitev servisnega modula). Poleg teh dveh kritičnih težav je Nasa ugotovila še druge pomanjkljivosti. Boeing je pričakoval, da bodo enak testni polet brez posadke, da dokažejo varnost plovila, ponovili že aprila 2020, leto kasneje pa leteli že s posadko, vendar je bilo kmalu jasno, da so bili v podjetju preveč optimistični. Odprava OFT-2 je končno stekla 19. maja 2022 Tekla je brezhibno, nekaj dni kasneje se je namreč pripojila na postajo, nato pa s padali in zračnimi blazinami pristala na trdnih tleh (naj spomnimo, Spacexov dragon pristaja v vodi, medtem ko ruski sojuz prav tako pristaja na trdnih tleh).