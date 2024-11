Carl Sagan: Astronom, ki nam je razkril vesolje v nas

V nadaljevanju preberite:

»Vesolje je v nas. Iz iste smo snovi kot zvezde.« S takšnimi nepozabnimi stavki je v televizijski seriji Kozmos: osebno popotovanje (1980) gledalce nagovarjal Carl Sagan, astronom, astrofizik, pisatelj in neustrašni zagovornik znanosti, ki bi danes, 9. novembra 2024, praznoval 90. rojstni dan. Serijo, ki jo je glasbeno čudovito opremil grški skladatelj Vangelis, si je ogledalo več kot pol milijarde ljudi po vsem svetu, kar je bil izjemen uspeh za oddajo o znanosti.

Sagan je prek televizije s svojo umirjeno, poetično, a hkrati zelo jasno in natančno govorico navdihnil mnoge generacije gledalcev, da so dvignile pogled proti zvezdam in se začele spraševali o skrivnostih vesolja. Čeprav ga že dolgo ni več med nami, saj je zaradi redke bolezni kostnega mozga umrl leta 1996 v starosti komaj 62 let, njegova zapuščina živi naprej. V številnih knjigah, televizijskih oddajah in predvsem v srcih tistih, ki jih je vzpodbudil, da raziskujejo, se sprašujejo in sanjajo o znanosti, vesolju, življenju, zvezdah, planetih in še marsičem drugem zanimivem in pomembnem.