Covid spodbudil razvoj novih metod zdravljenja

Pandemija covida-19 je po vsem svetu sprožila iskanje terapevtskih pristopov, ki bi omogočili zaščito ljudi pred virusno okužbo ter nadzor bolezni, predvsem pa manjšo obremenitev bolnišnic in zmanjšanje smrtnosti. Na zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM) so se kmalu po tem, ko je bila 4. marca 2020 v Sloveniji potrjena prva okužba z novim koronavirusom, lotili razvoja in iskanja možnih terapevtskih rešitev.

Med njimi sta tudi zdravljenje s plazmo in nova celična terapijo s sars-cov-2 specifičnimi limfociti T. Kakšne so razlike?