Digitalno igrišče

V nadaljevanju preberite:

Kaj pravzaprav je roblox? Če se izognemo površinski oznaki računalniške igrice, je to platforma za razvoj in uporabo preprostejših, igričarsko orientiranih virtualnih okolij. Roblox torej ni ena igra, temveč cela zbirka kratkočasnih aplikacij. In to naravnost gromozanska, saj trenutno vsebuje več kot dvajset milijonov naslovov! To pa zato, ker so brezplačna orodja za njihov razvoj bistven del tega ekosistema, zato se lahko grajenja lastnih primerkov teoretično loti kdor koli. To je bržkone tisti dejavnik, po katerem se roblox najbolj razlikuje od starejših grafičnih družbenih omrežij za otroke, kot sta club penguin in habbo hotel. Njegovi skrbniki imajo obenem nos za novosti, zato se poleg fortnita omenja kot eden poglavitnih prototipov za tisti izmuzljivi virtualni okoliš prihodnosti, ki ga tržniki danes blazno radi imenujejo metaverzum.