Do konca meseca jasno, kako se bosta astronavta vrnila na Zemljo

Ameriška vesoljska agencija Nasa bo odločitev o dveh astronavtih, ki ne moreta z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) zaradi pokvarjenega plovila Starliner podjetja Boeing, sprejela do konca meseca, je v sredo na novinarski konferenci v Washingtonu povedal Ken Bowersox iz Nasinega direktorata za vesoljske misije.

Vesoljska veteranka slovenskega rodu Sunita Williams in kolega astronavt Barry Wilmore sta 5. junija poletela na ISS s Starlinerjem in bi se morala po načrtih vrniti na Zemljo že po osmih dneh. Vendar pa je Nasa zaradi tehničnih težav ob prvem vesoljskem poletu Starlinerja njuno vrnitev odložila.

Bowersox je dejal, da se bodo do konca meseca odločili, ali ju bodo skušali vrniti s Starlinerjem ali pa bodo uporabili plovilo zasebnega podjetja SpaceX. Če se bosta Wilmore in Williamsova vrnila s plovilom SpaceX, bo to največji neuspeh Boeingovega vesoljskega programa doslej.

Predstavniki Nase so povedali, da še vedno analizirajo podatke o pogonskih raketah Starlinerja in odločitve še niso sprejeli. Boeing pa zatrjuje, da bo Starliner sposoben izpeljati vrnitev na Zemljo.

Za zdaj ni jasno, ali bo Starliner potoval sam ali pa z astronavtoma. Za vrnitev Williamsove in Wilmora bi lahko Nasa uporabila kapsulo dragon podjetja SpaceX, ki ima prostora za štiri osebe, vendar so na ISS še štirje drugi astronavti.

Oba izkušena astronavta skušata na ISS izkoristiti čas z delom in testiranji. FOTO: Handout Afp

Čas si krajšata s testiranji

Nasa lahko tudi počaka na prihod misije podjetja SpaceX Crew-9, ki bo šla na ISS predvidoma konec septembra, vendar bi v vesolje namesto predvidenih štirih poletela le dva astronavta.

Oba izkušena astronavta skušata na ISS izkoristiti čas z delom in testiranji. Williamsova je pred poletom s Starlinerjem v vesolju preživela že 322 dni, Wilmore pa 178, vendar ima kljub temu naziv poveljnika misije.

Boeing in SpaceX sta leta 2014 dobila več milijard dolarjev vredni pogodbi, da bi ameriški vesoljski agenciji zagotavljala prevoze na ISS po koncu programa raketoplanov leta 2011. Nasa je vmes pošiljala astronavte na ISS z ruskimi raketami sojuz.

Družbi SpaceX je leta 2020 uspel prvi testni polet s posadko, od takrat pa je z njo šlo v vesolje že več deset astronavtov.