Esa izstrelila odpravo proti Jupitru

Potem ko je slabo vreme v Francoski Gvajani preprečilo včerajšnjo izstrelitev rakete ariane 5 s sondo Juice, je danes izstrelitev uspela. Izstrelitev je v začetnih sekundah potekala brez težav.

Sonda Juice je odpotovala proti Jupitru in njegovim lunam. Zanimale jo bodo predvsem lune Ganimed, Evropa in Kalisto, ki pod ledenim pokrovom domnevno skrivajo oceane, v njih pa bi se morda lahko razvilo tudi življenje. Štiri največje lune (poleg treh omen­jenih še Io) največjega planeta v Osončju je Galileo Galilei odkril ob koncu leta 1609 oziroma v začetku januarja 1610.

Pot do Jupitra je dolga, Juice bo do cilja potreboval kar osem let, leta 2031 se bo utiril v orbito Jupitra. V odpravi pričakujejo, da bodo dokazali ali ovrgli možnosti, da se je v oceanih razvilo življenje, kakšna je sploh kemična sestava teh oceanov, kako velike lune vplivajo na manjše in še in še. Po več orbitah okoli Jupitra se bo Juice sčasoma utiril v orbito Ganimeda.

Podrobneje je o odpravi pisal astronom dr. Jure Japelj: