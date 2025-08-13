Zagonsko podjetje Googlu poslalo resno ponudbo za spletni brskalnik chrome

V svetu tehnologije, kjer se zdi, da so velikani, kot je Google, nedotakljivi, je v torek odjeknila novica, ki bi lahko premešala karte na trgu spletnih brskalnikov.

Malo znano, a izjemno ambiciozno zagonsko podjetje s področja umetne inteligence Perplexity je po poročanju časnika Wall Street Journal podalo nepričakovano ponudbo za nakup Googlovega brskalnika chrome. Zanj ponujajo 34,5 milijarde ameriških dolarjev.

Ta poteza je, pišejo ameriški mediji, skrbno preračunan manever, ki je plod Googlovih pravnih težav. Tehnološki gigant se namreč že več let zapleta v protimonopolne tožbe.

Malo znano, a izjemno ambiciozno zagonsko podjetje s področja umetne inteligence Perplexity je podalo nepričakovano ponudbo za nakup Googlovega brskalnika chrome. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Kot poroča CNBC, je ameriško zvezno sodišče lani odločilo, da ima Google nezakonit monopol na trgu spletnih brskalnikov. V luči te odločitve je ameriško ministrstvo za pravosodje predlagalo radikalen ukrep: prisilno prodajo brskalnika chrome, da bi se na trgu ponovno vzpostavila zdrava konkurenca.

To zdaj želi izkoristiti tehnološko zagonsko podjetje Perplexity. Zdi se, da želi podjetje s svojo ponudbo sodniku poslati jasno sporočilo: če se odločite za prodajo, obstaja resen in sposoben kupec.

V pismu, naslovljenem na Sundarja Pichaija, prvega moža Googlovega starševskega podjetja Alphabet, so pri Perplexityju zapisali, da je njihova ponudba »zasnovana tako, da izpolnjuje protimonopolno rešitev v najvišjem javnem interesu s tem, da chrome preide v roke sposobnega in neodvisnega operaterja«, navaja Wall Street Journal.

Poslali so tudi pismo Sundarju Pichaiju, prvemu možu Googlovega starševskega podjetja Alphabet. FOTO: Alain Jocard/AFP

A kako bi podjetje, katerega vrednost je bila julija ocenjena na »le« 18 milijard dolarjev, sploh lahko financiralo takšen nakup? Iz Perplexityja so za Wall Street Journal potrdili, da so si že zagotovili podporo več velikih investicijskih in tveganih skladov, ki so se zavezali, da bodo transakcijo v celoti financirali.

Obljubljajo tudi, da bi Google ostal privzeti iskalnik znotraj brskalnika chrome, uporabniki pa bi imeli možnost izbire. Prav tako bi nadaljevali podporo odprtokodnemu projektu Chromium, na katerem temeljijo tako chrome kot drugi brskalniki, denimo brskalnik edge (sicer v lasti Microsofta) ter brskalnika opera in brave.

Kljub temu so strokovnjaki skeptični. Heath Ahrens, vlagatelj v tehnološka podjetja, je za BBC potezo označil za »predstavo za javnost«, ponujena cena pa po njegovem mnenju »niti približno ne odraža resnične vrednosti brskalnika chrome, glede na njegove neprimerljive podatke in doseg«.

Aravind Srinivas, glavni direktor zagonskega podjetja Perplexity, ki se uveljavlja kot resen tekmec v tekmi generativne umetne inteligence. FOTO: Saul Loeb/AFP

Analitik Colin Sebastian iz podjetja Robert W. Baird & Co. je za Bloomberg ocenil, da ponudba »močno podcenjuje vrednost brskalnika«, katerega vrednost bi lahko bila okrog sto milijard dolarjev.

Iz Googla, ki ima s chromom več kot tri milijarde uporabnikov in obvladuje več kot 60 odstotkov svetovnega trga brskalnikov, ponudbe niso komentirali. Podjetje je že napovedalo pritožbo na protimonopolno sodbo in ne kaže nikakršne pripravljenosti za prodajo.

Vseeno pa ponudba kaže na izjemne ambicije podjetja Perplexity, ki se uveljavlja kot resen tekmec v tekmi generativne umetne inteligence proti uveljavljenim igralcem, kot sta Openai s svojim klepetalnikom chatgpt in Googlov klepetalnik gemini.

Iz Googla, ki ima s chromom več kot tri milijarde uporabnikov, ponudbe niso komentirali. FOTO: Josh Edelson/AFP

To ni niti njihov prvi poskus velikega prevzema; kot poroča CNBC, so v začetku leta oddali tudi ponudbo za združitev z ameriškim delom priljubljene aplikacije tiktok.