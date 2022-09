HONOR 70: Uau že v nekaj minutah

HONOR je v prvih dneh septembra lansiral novi model serije N in takoj dal vedeti, da je v svetu pametne tehnologije možno doseči še več. Zlasti na področju multimedijske izkušnje. Odlikujejo ga namreč izjemen neskončen zaslon, zmogljiv procesor in ne nazadnje kamera, ki zagotavlja popolne fotografije in filmsko izpopolnjene videoposnetke. Naj se spoznavanje novega HONOR 70 začne.

Videz kot z modne brvi

Gremo po vrsti. HONOR je nedvomno pravi lepotec v svoji kategoriji. Eleganten, prefinjen in ravno prav edinstven, da se bo zlahka prilagodil kateremu koli slogu svojega novega lastnika. Je lahek in dovolj ozek, da ga je preprosto upravljati tudi z eno roko, velikost pa omogoča, da ga boste zlahka spravili v torbico ali žep kavbojk.

Oblikovalci so navdih zanj dobili pri dragocenih kamnih in prav to mu daje kanček prestižne privlačnosti. Ker so uporabili poseben premaz, so ustvarili prav poseben svetlikajoči se učinek – kot da bi v rokah držali redek dragulj. HONOR 70 ne bo postal samo vaš novi pametni adut, ampak bo tudi popoln modni dodatek. V Sloveniji je na voljo v dveh barvah: črni (Midnight Black) in zeleni (Emerald Green).

Uau učinek zaslona

Učinek dovršene estetike se kaže tudi na zaslonu, ki je dvakrat zaobljen (Super Dual-Curved Screen), kar učinkuje izredno elegantno.

In če zaslon navduši že na prvi pogled, pa pri sami uporabi dobi še nekaj odličnih ocen. Zaradi njegove oblike učinkuje še večji, kot je v resnici, zato je pregledovanje vsebin prav navdušujoče. Tudi zaradi izjemnih barv, saj HONOR 70 lahko proizvede do 1,07 milijarde barvnih odtenkov. Barve so izredno živahne, detajli pa ostri in jasni.

Ne razočara niti v slabši osvetlitvi – tudi takrat je pregledovanje vsebin še vedno nadpovprečno.

HONOR je nedvomno pravi lepotec v svoji kategoriji. FOTO: HONOR

Multimedijska izkušnja, ki ji ploskajo tudi strokovnjaki

In prav to je področje, na katero razvijalci podjetja HONOR tudi najbolj stavijo. Želeli so ustvariti možnost, da bi vsak uporabnik sedemdesetke lahko ustvarjal na videz profesionalne fotografije in videe brez strokovnega znanja.

In to jim je tudi uspelo. Tudi sami smo se lahko prepričali, da je HONOR 70 prvovrstni fotografski in filmski pripomoček, ki deluje tako preprosto, da že po nekaj poskusih lahko osvojiš njegovo inovativnost in ustvarjaš vsebine, ki jih bomo s ponosom delili z drugimi.

Glavni adut naprave HONOR 70 sta dve izjemni dvojni kameri. Glavna kamera ponuja ločljivost 54 milijonov točk super zaslonko f/1,9 in popolnoma novim, premijskim 1/1,49-palčnim senzorjem IMX800, ki omogoča, da med fotografiranjem zajamemo več svetlobe. Rezultat? Svetlejše in ostrejše fotografije tudi v manj optimalnih razmerah.

Posebnost naprave je tudi izjemno dobra ultra široka in makro (bližinska) kamera, z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP), z zaslonko f/2,2, ki omogoča, da boste v svoj objektiv ujeli širši kader, in ko boste želeli, boste lahko ustvarjali tudi neverjetno kakovostne posnetke od blizu.

S Honorjem 70 se nadaljuje tudi izpopolnjena selfi manija, saj sprednja kamera (Super Clear Selfie Camera) z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP) pričara prav posebne fotografije.

Kakšne fotografije lahko posnamete z napravo HONOR 70?

HONOR 70 vam zagotavlja neomejeno fotografsko ustvarjalnost, kar smo ugotovili tudi sami. Ker je neizprosno izpopolnjen za fotografiranje tudi v slabših razmerah, smo lahko z njim ujeli odlične kadre tudi v bolj sivih popoldnevih.

Izjemen je tudi za fotografiranje detajlov in ustvarjanje najrazličnejših selfijev. Z njegovimi rešitvami za lepotni učinek je končni rezultat seveda vedno razred zase.

Posebej velja poudariti tudi inovativno videoizkušnjo. Dvojna kamera ustvarja izjemno kakovostne 4K posnetke, videoustvarjalci pa si boste lahko dali duška in ustvarjali edinstvene posnetke predvsem zaradi številnih kreativnih rešitev.

Ena najbolj inovativnih je nedvomno tehnologija Solo Cut Mode, ki je tisti korak naprej v snemanju popolnih posnetkov, ki smo ga resnično dolgo čakali. Gre za snemalni način, ki v videu poudari eno izmed mnogih oseb. Kar v praksi pomeni, da bo vloganje z napravo HONOR 70 čisto novo doživetje, saj omogoča snemanje ene osebe v skupinskem videu (Person Autofocus Tracking Technology).

In to še ni vse. Z dvojnim pretakanjem videoposnetkov boste lahko hkrati posneli dva živahna vloga z dvojnim učinkom lepote, zaradi dvojnih nastavitev stabilizacije slike (EIS) pa lahko zlahka zajamete premikajoče se predmete.

Zaradi vse večje potrebe po ustvarjanju zanimivih videoposnetkov v različnih formatih fotoaparat HONOR 70 dviguje profesionalne videoposnetke na popolnoma novo raven. S preprostimi nadzornimi nastavitvami lahko ustvarjate ubijalske vloge v vodoravni in navpični perspektivi ter hkrati prilagajate razdalje od široke do 2-kratne povečave. Med snemanjem vlogov lahko z načinom Solo Cut tudi prilagajate velikost in lokacijo okvirja predogleda.

FOTO: HONOR

Hitri odzivni čas za več doživetij

Tudi hitrost in odzivni čas sta njegovi veliki odliki, in to zaradi zmogljivejše platforme Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 6nm SoC, ki se ponaša z zmožnostjo obdelave izjemno hitrih podatkov, z odlično grafiko in primerno časovno odzivnostjo.

Naš prvi test za hitrost telefona je bilo predvajanje priljubljene serije, drugi pa aktivno igranje igre z zahtevno grafiko. V obeh primerih je bil izid več kot pozitiven, za kar gre zahvala tudi zaslonu 120 Hz in tehnologijama GPU Turbo X in OS Turbo X, ki zagotavljata izjemne zmogljivosti tudi med intenzivnim igranjem mobilnih iger.

HONOR 70 je prvi mobilnik iz serije N, ki ga poganja najnovejši uporabniški vmesnik HONOR Magic UI 6.1 z operacijskim sistemom Android 12, ki ponuja niz inteligentnih funkcij, kar prinaša izvirno, pametnejšo in bolj prilagojeno izkušnjo kot kdaj prej.

Nič vam ne bo ušlo: hitro polnjenje za več zabave

In ker je pametni telefon postal glavni življenjski pripomoček za vsestorilnost, je ključno, da je vedno na voljo in da se hitro prebudi tudi takrat, ko mu zmanjka goriva oziroma baterije. In pri napravi HONOR 70 to sploh ni težava, saj je opremljena z ultra veliko baterijo s 4800 miliamperskimi urami, polnilnik »HONOR SuperCharge« pa omogoča, da boste napravo uporabljali neprekinjeno ves dan – baterija se namreč s pomočjo priloženega polnilnika od 3 do 60 % napolni v pičlih 20 minutah. Ravno za čas hitre kavice.

Glavni adut naprave HONOR 70 sta dve izjemni dvojni kameri. FOTO: HONOR

Dodaten bombonček: v paketu dobite presenečenje

Vaša nova naprava HONOR 70 bo na varnem pred udarci že od prve minute naprej. V paketu vas poleg osnovnih dodatkov čaka še majhno presenečenje – priročen silikonski ovitek, ki bo vaš novi pametni dragulj varoval pred zunanjimi vplivi.

Cena: dostopni mobilni z veliko presežki

Pametni telefon HONOR 70 sicer sodi v srednji cenovni razred s priporočeno maloprodajno ceno 599 EUR, vendar ponuja veliko več in se lahko pohvali z vsemi atributi največjih premijskih konkurentov. V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – A1 Slovenija in Telemach ter še pred koncem septembra tudi Telekom Slovenije.

Kaj nas je najbolj prepričalo Eleganten dizajn, svetleč učinek, ki telefon spremeni v pravo modno ikono.

Neverjetna kamera, ki jo poganjajo inovativna tehnologija, praktični pripomočki in umetna inteligenca.

Zaobljen zaslon z uau učinkom: žive barve, odlična osvetljenost in hitri odzivni čas tudi pri najbolj zahtevni uporabi.

Vzdržljiva baterija in hitro polnjenje s priloženim polnilcem.

Cena: srednji razred še nikoli ni bil tako premijski.

Naročnik oglasne vsebine je HONOR