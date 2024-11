Hrvaška znanstvenica ozdravila svojega raka dojke s pomočjo virusov

Hrvaška virologinja dr. Beata Halassy je pritegnila pozornost svetovne znanstvene skupnosti z objavo v reviji Nature, v kateri opisuje, kako je s pomočjo laboratorijsko gojenih virusov uspešno ozdravila raka na dojki. Objavo znanstvenega članka je zaradi etične spornosti samoposkusov zavrnilo več strokovnih revij. Naposled je članek objavila znanstvena revija Vaccines.

Leta 2020 je dr. Halassy, takrat 49-letna virologinja z Univerze v Zagrebu, izvedela, da se je na mestu, kjer je že prestala mastektomijo, ponovno pojavil rak. Predhodna zdravljenja s kemoterapijo niso bila učinkovita, zato je zavrnila ponovno tovrstno zdravljenje. Odločila se je za samoiniciativno zdravljenje s tehniko, imenovano onkolitična viroterapija (OVT), pri kateri se virusi uporabljajo za uničenje rakavih celic.

Leta 2021 je Halassyjeva v sodelovanju s hrvaško skupino znanstvenikov in zdravnikov ter slovenskimi strokovnjaki iz podjetij Educell in Biobanka izvedla in dokumentirala uspešno eksperimentalno zdravljenje bolnika, ki je zaradi covida-19 utrpel sindrom akutne dihalne stiske.

V laboratoriju je dr. Halassy vzgojila dva različna virusa – virus ošpic in virus vezikularnega stomatitisa (VSV) –, ki sta že bila uporabljena v kliničnih preizkusih zdravljenja metastatskega raka. Te viruse je v dveh zaporednih korakih injicirala neposredno v tumor in z izbranimi virusi ciljala na celice raka. Njen pogum, znanje in izkušnje z virusi so ji omogočili, da se je lotila takšnega eksperimenta, čeprav ni specialistka za OVT. Po njenih besedah je bilo zdravljenje uspešno in ni povzročilo resnih stranskih učinkov.

Potek zdravljenja in učinki

V obdobju dveh mesecev so ji sodelavci injicirali viruse neposredno v tumor, medtem ko so njeno stanje natančno spremljali tudi onkologi, pripravljeni na vmesno kemoterapijo, če bi se pojavili zapleti. Tumor se je med zdravljenjem zmanjšal in zmehčal, kar je omogočilo njegovo kirurško odstranitev. Analiza odstranjenega tumorja je pokazala, da so bile rakave celice preplavljene z limfociti – imunskimi celicami, kar je kazalo na močan imunski odziv, ki ga je sprožila viroterapija. Po operaciji je dr. Halassy leto dni nadaljevala z zdravljenjem z antikanceroznim zdravilom trastuzumabom, da bi preprečila ponovitev bolezni.

Etični zapleti in širši znanstveni pomen

Zgodba dr. Halassy odpira pomembne etične razprave, saj bi lahko objava njenega uspešnega zdravljenja spodbudila druge bolnike k poskusom alternativnih in nepreverjenih terapij, kar lahko vodi do resnih tveganj. S tem se strinja tudi ameriški raziskovalec Jacob Sherkow, ki opozarja na potrebo po odgovornem komuniciranju o takšnih zdravljenjih. Njeno raziskavo so številne strokovne revije zavrnile, predvsem zaradi etičnih pomislekov glede samoposkusov, vendar je Halassy vztrajala pri objavi svojih izsledkov, saj meni, da znanje, pridobljeno s takšnimi raziskavami, ne sme ostati neizkoriščeno.

Veliko žensk daruje svoje nederčke in s tem želi povečati ozaveščanje v boju proti raku dojk. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters

Zagrebčanka, ki je po tej izkušnji pridobila financiranje za nadaljnje raziskave OVT, je že začela razvijati nove pristope za zdravljenje raka pri domačih živalih. Svoje raziskave zdaj usmerja v razvoj novih možnosti zdravljenja raka z viroterapijo, kar kaže na širši vpliv njenega uspešnega zdravljenja.