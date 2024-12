Huawei Watch D2 končno na voljo tudi pri nas

Za 429 evrov jo lahko kupite v bližnjih trgovinah.

Stres na delovnem mestu, nezdrav življenjski slog in neustrezne prehranske navade pogosto vodijo v čustvena nihanja, ki lahko povzročijo spremembe krvnega tlaka. Huawei, ki se zaveda pomembnosti učinkovitega upravljanja zdravja in pomanjkljivosti tradicionalnih medicinskih naprav v smislu stroškov in praktičnosti, je vložil desetletje v razvoj tehnologije za merjenje krvnega tlaka. Rezultat je vrhunska pametna ura Huawei Watch D2.

FOTO: Huawei

24-urno preverjanje krvnega tlaka na zapestju

Glavna funkcija nove pametne ure je neprekinjeno 24-urno spremljanje krvnega tlaka neposredno na zapestju. Merjenje poteka po principu, ki ga uporabljajo manšetni merilniki – z napihovanjem in postopnim spuščanjem zraka iz obroča, vgrajenega v pašček. Meritve se izvajajo v nastavljenih časovnih intervalih. Ker je za natančnost pomembno, da ste med merjenjem v sproščenem sedečem ali stoječem položaju, vas ura pravočasno opomni na prihajajočo meritev, ki se bo samodejno izvedla tudi ponoči.

Huawei Watch D2 je prva pametna ura na svetu, namenjena ambulantnemu spremljanju krvnega tlaka (ABPM), in ima certifikat kitajske uprave za medicinske pripomočke (NPMA) ter izpolnjuje zahteve regulative MDR Evropske unije. Naprava vključuje zelo natančno tipalo tlaka, kompaktno zračno blazino in najnovejši sistem TruSense, premierno uporabljen v seriji Huawei Watch GT 5. Ta omogoča hitrejše in bolj zanesljivo snemanje elektrokardiograma (EKG) ter spremljanje srčnega utripa, nasičenosti krvi s kisikom, ravni stresa in temperature kože. Ura z enim dotikom izmeri devet ključnih telesnih parametrov in pripravi poročilo (Health Overview), ki podpira celostno upravljanje zdravja in zgodnje prepoznavanje možnih zdravstvenih tveganj.

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

Estetika pametne ure namesto »medicinske naprave«

Kot je značilno za pametne ure, ponuja kar 80 različnih športnih načinov in omogoča spremljanje ciljev, povezanih z vadbo, prehrano, spanjem, telesno težo in obvladovanjem stresa. S tem uporabnikom pomaga vzpostaviti zdrave navade, ki prispevajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu in učinkovitemu uravnavanju krvnega tlaka.

Nova pametna ura se ponaša z elegantno in tanko zasnovo, ki vključuje ultra ozko mehansko zračno blazino, vgrajeno v pašček, ter kvadratni zaslon velikosti 4,6 centimetra (1,82 palca). V primerjavi s standardnimi elektronskimi merilniki krvnega tlaka zavzame le petino njihove širine in petindvajsetino prostornine, kar zagotavlja udobno in priročno merjenje krvnega tlaka kjer koli in kadar koli.

Črna ali zlata različica sta opremljeni s paščkom iz fluoroelastomera, materiala, ki je odporen proti znoju in prijazen do kože, kar zagotavlja udobje pri celodnevnem nošenju. Na voljo pa je tudi z elegantnim kremno obarvanim usnjenim paščkom. Brez težav jo povežete z vsakim pametnim telefonom, ki uporablja operacijske sisteme Android ali iOS, kar omogoča enostaven dostop do njenih naprednih funkcij za širok krog uporabnikov.

FOTO: Huawei

Cena in dostopnost

Pametna ura Watch D2 je že dostopna po priporočljivi ceni 429 evrov. Z njo Huawei zaokrožuje ponudbo pametnih ur, v kateri so še modeli serije Watch GT 5, Watch Ultimate, kjer letos navdušuje izvedba v zeleni barvi in popolnoma prenovljena Huawei Watch Fit 3.

