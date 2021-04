Ingenuity se pripravlja na let, Lucy pa razpira ogromne solarne panele

Helikopter kljubuje mrzlim nočem in se pripravlja na polet

Nasina Lucy je razprla »krila«

Tibetanska planota se segreva hitreje

Helikopter Ingenuity ali po slovensko Iznajdljivost se pripravlja na prvi polet, ki ga bo po trenutnih napovedih opravil v nedeljo. To bo prvi motorni polet na drugem planetu.in jih objavila v ponedeljek dopoldne po srednjeevropskem času.To bo demonstracija tehnologije, helikopter bo na kratko vzletal in pristajal trideset dni, bo pa pri tem uporabil tudi kamere. Gre za občutljiv stroj z maso 1,8 kilograma, dolgimi propelerji, sončnim panelom in baterijo. Z znanstvenimi instrumenti ni oprem­ljen. Ingenuity je na Mars prispel v podvozju roverja Perseverance, ki mu je dovajal energijo in ga grel, 3. aprila pa ga je spustil na tla in ga prepustil samemu sebi.Rover se je moral čim prej umakniti, da je helikopter in njegov sončni panel čim prej obsvetilo sonce. Razmere na Marsu so ekstremne, ponoči se temperature spustijo globoko pod ničlo, to je na minus 90 stopinj Celzija. Zaradi nizkih temperatur lahko popokajo nezaščitene električne žice, zato so bili pri Nasi še kako veseli, ko so dobili potrditev, da je Ingenuity uspešno prebil prve noči. Napajanje deluje dobro in grelniki opravljajo svojo nalogo. Helikopter je bil za inženirje velik tehnološki izziv, saj je moral biti dovolj majhen, da so ga spravili v rover, dovolj lahek, da bo zmogel poleteti v izjemno tanki atmosferi, a hkrati dovolj vzdržljiv, da bo prenesel negostoljubno okolje.Deloval naj bi 30 Marsovih dni (dan na Marsu traja 24 ur in 37 minut), vseskozi ga bo z ustrezne razdalje snemal veliki vozeči brat, ki deluje tudi kot telefon med njim in Zemljo. Postopki, da Iznajdljivost ustrezno pripravijo na polet, so počasni. Natančno morajo pregledati sisteme, zelo previdno in počasi pa se morata odpreti 1,2 metra dolga propelerja.Inženirji so uspešno opravili še zadnje kritične teste sončnih panelov sonde Lucy, ki bo raziskovala trojanske asteroide. Panela sta velikanska, saj vsak meri 7,3 metra v dolžino. Tako velika morata biti, ker se boŠe nobena odprava se tako daleč – za orbito Jupitra – ni zanašala na energijo Sonca; ponavadi so sonde opremili s pogoni na radioaktivne elemente.Sončna panela, ki so ju izdelali v podjetju Northrop Grumman, bosta morala priskrbeti okoli 500 vatov, to je dovolj energije za poganjanje pralnega stroja. Torej sonda ne bo energetsko požrešna, a bo zelo zelo daleč od vira energije. Panele bo Lucy razprla dobro uro po izstrelitvi, ki bo predvidoma oktobra. Ko sta panela zložena, sta debela le deset centimetrov, vsak pa tehta 77 kilogramov.Kitajski znanstveniki so ugotovili, da se v zadnjih desetletjih Tibetanska planota segreva hitreje od globalnega povprečja.od tam se z vodo napajajo največje azijske reke. Že zdaj so podnebne spremembe močno načele regionalni vodni cikel, številni ledeniki so se močno skrčili, zaradi taljenja se je povečala nestabilnost v njih.Raziskovalci s Tianjunom Zhoujem s kitajske akademije za znanost na čelu so izračunali, da se je zaradi vpliva človeka in izpustov toplogrednih plinov v obdobju od 1961 do 2005 temperatura na planoti povišala za 1,23 stopinje Celzija. Njihove projekcije kažejo, da bo do obdobja med letoma 2041 in 2060 zrasla za 2,25 stopinje, do konca stoletja pa za skoraj tri stopinje.