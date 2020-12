Ena izmed njih bo prva ženska na Luni

Skoraj 50 let je že minilo, od kar je človek zadnjič stal na Luni. Naslednjič bo morda (po zelo optimističnem scenariju) že čez štiri leta in takrat bo na Mesec stopila tudi prva ženska. Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila devet astronavtov in devet astronavtk, ki bodo sodelovali v programu Artemis, s katerim se vračajo na Luno s človeško posadko. V programu Apollo konec 60. let in v začetku 70. let so sodelovali le moški.Slovesno predstavitev je vodil podpredsednik ZDA, potem ko je še zadnjič predsedoval seji Nacionalnega vesoljskega sveta ZDA, saj se s tega položaja poslavlja. Prihodnost je po njegovih besedah svetla. »Navdihujoče je misliti, da sta med naštetimi imeni naslednji moški in prva ženska, ki bosta stala na Luni.« Spomnil je na zadnjega od 12 astronavtov, ki so hodili po Luni, poveljnika misije Apollo 17, ki si je do smrti želel, da ne bi bil več zadnji, ki je bil na Luni. Njegov zadnji sprehod je bil 14. decembra 1972.Na slovesnosti je bilo le pet od 18 izbranih astronavtov, ki so prišli na oder v maskah proti koronavirusu. Kakšne zadolžitve bodo imeli, bodo sporočili kasneje.»Toliko je še vznemirljivega dela pred nami, da se bomo vrnili na Luno, in vsi astronavti bodo morali sodelovati, da bo dosežen ta cilj,« je povedal, vodja astronavtov. Nasa ima sicer trenutno 47 aktivnih astronavtov, ki se potegujejo za priložnost za pot v vesolje. Med izbranci so nekateri veterani z bogatimi izkušnjami, spet drugi še niso bili v vesolju.Med izbranimi za program Artemis stain Victor Glover , ki sta trenutno na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), na seznamu sta tudi udeleženki prvega povsem ženskega sprehoda po vesolju Christina Koch inpain, ki sta edina v skupini z izkušnjami letanja z raketoplanom.V skupini so veterani ISSin, na prvo pot v vesolje pa še čakajoin»Nadvse smo hvaležni predsedniku in podpredsedniku ZDA za podporo programu Artemis in tudi za podporo drugim Nasinim znanstvenim, aeronavtičnim in tehnološkim programom,« je dejal Nasin administrator