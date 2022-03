Izgubljeni v iskanju pozornosti

V nadaljevanju preberite:

Odprem prazen dokument in začnem pisati. Zacinglja obvestilo o sporočilu, preberem ga. Skušam nadaljevati delo, ko me zmoti telefonski klic. Čez nekaj minut spet poskusim, odprem youtube, misleč, da mi bo umirjen jazz pomagal pri zbranosti, toda misli mi odtavajo. Slabe pol ure pozneje se znova usedem za računalnik in se lotim uvoda o motnjah pozornosti ... Jezna zaradi izgubljenega časa se spomnim naslova članka Johanna Harija v Guardianu: »Vaša pozornost se ni zmanjšala. Ukradli so vam jo.«

»Po raziskavah lahko izgubimo do 40 odstotkov produktivnosti, če preklapljamo med kognitivnimi nalogami in se ne osredotočamo na eno naenkrat. Raziskave so tudi pokazale, da vozniku, ki za volanom uporablja telefon, pozornost za vožnjo upade kar za 45 odstotkov,« opozarja sogovornica. Repovš dodaja, da vsak preklop zahteva svoj čas in predstavlja dodaten »strošek« pri izvedbi aktivnosti. Ta strošek je možno zmanjšati tako, da si rezerviramo določen čas za posamezno aktivnost, med njimi tudi za družbena omrežja, ki so pomembni »tatovi« naše pozornosti. Rotvejn Pajičeva nadaljuje, da nekatere študije med negativne posledice večopravilnosti uvrščajo tudi trajno kognitivno oškodovanost, zaviranje ustvarjalnosti, utrujenost, izčrpanost, zmanjšano motivacijo.