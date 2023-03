Jedrska energija kot del rešitve

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najpogosteje uporabljam računalnik, ki mi omogoča pripravo modelov, analizo rezultatov in povezovanje s strokovnjaki z vsega sveta. Za svoje izračune uporabljam tudi superračunalnik na Institutu Jožef Stefan. Najraje pa pri delu uporabljam naš raziskovalni jedrski reaktor Triga. Najbolj me veseli, kadar lahko svoje izračune dopolnim še z eksperimentalnimi ali pedagoškimi aktivnostmi na njem.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Tanja Goričanec FOTO: arhiv programa L'Oréal-Unesco Za ženske v znanosti

Zakaj imate radi znanost?

Sem raziskovalka na področju reaktorske fizike. To pomeni, da me pri raziskavah zanima predvsem fizikalno dogajanje znotraj reaktorske sredice. Zanima me porazdelitev moči v njej in kako se ta lahko spreminja. Moje delo se osredotoča na razumevanje delovanja detektorjev moči v jedrskih reaktorjih. Za varno obratovanje jedrskih reaktorjev je izjemno pomembno natančno poznavanje njegove moči, kar pomeni natančno poznavanje odziva detektorjev, ki moč merijo.

Znanost me navdušuje, ker prinaša vedno nove izzive, za katere na začetku ne poznaš rešitve. Predvsem mi je všeč to, da je moje delo raznoliko in lahko kombiniram pedagoške, raziskovalne, eksperimentalne in računske aktivnosti.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Podnebne spremembe spadajo med glavne socialne in okoljske probleme, katerih rešitev je znižanje izpustov CO 2 , še posebej v energetskem sektorju. Če želimo zagotoviti ogljično nevtralno proizvodnjo električne energije, moramo povečati uporabo zanesljive jedrske energije in obnovljivih virov energije (veter, sonce in hidro).

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenica?

Nisem prepričana, da sem se kdaj zares zavestno odločila, da bom znanstvenica. Menim pa, da je bilo to v moji podzavesti že od otroštva.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Aktivno delujem v Društvu jedrskih strokovnjakov Slovenije, kjer sem predsednica Mreže mlade generacije. Druži nas zanimanje za miroljubno rabo jedrske energije, njeno vlogo v energetski mešanici Slovenije in njeno pomembnost pri ohranjanju čistega okolja. Mlade spodbujamo tudi s tem, da organiziramo številne družabne in športne aktivnosti. Kot njihova predsednica aktivno sodelujem pri povezovanju z evropskimi mrežami mladih jedrskih strokovnjakov (ENS YGN), septembra bomo v Ljubljani gostili njihove predstavnike. Z namenom ozaveščanja javnosti o jedrski energiji organiziramo tudi dogodek Stand Up for Nuclear v Ljubljani, s katerim se pridružimo mednarodni iniciativi. Preostali prosti čas pa mi intenzivno zapolnjujeta moja otroka Zala in Bor, s katerima radi preživljamo prosti čas v naravi.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Po mojem mnenju je ključna lastnost dobrega znanstvenika to, da se ne ustraši problema in je vztrajen pri iskanju njegovih rešitev.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Mislim, da bi to lahko bila kvantna mehanika oziroma njena uporaba. Tak primer bi bili kvantna teleportacija, kvantni računalniki in podobno. Mislim, da bi taki izumi oziroma njihova uporaba v vsakdanjem življenju korenito spremenili človeštvo.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Čeprav se mi zdi odkrivanje vesolja nadvse privlačno, bi se tej priložnosti odpovedala. Zato, ker pri trenutni tehnologiji potovanje na Mars traja več mesecev in bi mi bilo tega časa enostavno škoda. Trenutno si ne predstavljam biti tako dolgo ločena od družine in na tako majhnem prostoru. Morda bo moj odgovor kasneje v življenju drugačen.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Vsekakor na fisijo in njeno naslednico fuzijo, ki jo že nestrpno pričakujem na skali proizvodnje električne energije.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Marie Skłodowsko Curie, ki je moja vzornica že od srednje šole. Predvsem zato, ker je delovala na področju jedrske znanosti in bila prva ženska predstavnica, ki je prejela Nobelovo nagrado. Menim, da je za vse svoje dosežke v takratnih časih potrebovala veliko poguma in odločnosti. Še posebej impresivno pa se mi zdi, da je očitno zmogla ohraniti ravnovesje med družinskim in znanstvenim življenjem.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Priporočala bi TED govore in Znanost na cesti, ki na enostaven način razlagajo različne zanimive znanstvene teme.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Verjetno to, da imamo v Ljubljani svetovno znani raziskovalni reaktor Triga na Institutu Jožef Stefan, kamor prihajajo raziskovalci z vsega sveta izvajat eksperimente in se izobražujejo študenti z najboljših univerz sveta.