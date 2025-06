Svet zaskrbljeno spremlja eskalacijo na Bližnjem vzhodu: To ni trenutek za molk

Iz sveta se vrstijo odzivi na današnji obsežni izraelski napad na Iran. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres obsoja vsakršno eskalacijo na Bližnjem vzhodu ter tako Izrael kot Iran poziva k maksimalni zadržanosti, je sporočil njegov tiskovni predstavnik. Izraelski napad so medtem neposredno med drugim obsodili Savdska Arabija, Oman in Japonska.

Generalni sekretar poziva obe strani, naj pokažeta maksimalno zadržanost in se za vsako ceno izogneta poglobitvi konflikta, ki si ga regija ne more privoščiti, je sporočil Guterresev tiskovni predstavnik.

Dodal je, da prvi mož ZN obsoja »vsakršno vojaško eskalacijo na Bližnjem vzhodu« in da je posebej zaskrbljen zaradi izraelskih napadov na iranske jedrske objekte med pogajanji med Iranom in ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odziv Levice na napad Izraela na Iran

»V Levici izražamo globoko zaskrbljenost zaradi izraelskega napada na Iran, ki pomeni nevarno stopnjevanje konflikta ter resno grožnjo miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu in širše. To ni trenutek za molk. Gre za enostransko vojaško dejanje, ki zahteva hiter in odločen odziv. Mednarodna skupnost bi se morala na napad nemudoma in nedvoumno odzvati z jasnim sporočilom, da tako imenovani »obrambni udari« niso preprečevanje spopadov, temveč dejanja vojne, ki jih je treba obsoditi, odgovorne pa sankcionirati,« so zapisali v stranki.

V tem trenutku je po mnenju članov stranke »ključno usklajeno in odgovorno delovanje mednarodne skupnosti za preprečitev nadaljnje eskalacije ter za vzpostavitev pogojev za politično rešitev, ki bo temeljila na spoštovanju mednarodnega prava, človekovih pravic in iskanju miru. Tudi Slovenija kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov mora glasno in jasno obsoditi napad ter odigrati dejavno vlogo v prizadevanjih za mirno rešitev. «

Matej T. Vatovec je ob tem zapisal: »Današnji množični napad Izraela na Iran je nesprejemljiv in prinaša nevarno stopnjevanje v regiji. Tako imenovani »obrambni udari« niso nikakršno preprečevanje, temveč dejanje, ki ga je treba ostro obsoditi, izraelski režim pa zasuti z mednarodnimi sankcijami.«

V Levici ob tem zagovarjajo miroljubno in diplomatsko reševanje mednarodnih sporov. Verjamejo, da mir ne more zrasti iz raket in bomb. Orožje ne prispeva k miru, ampak rojeva vojne in poglablja konflikte, so še zapisali.

FOTO: AFP

Medtem se vrstijo tudi odzivi držav na dogajanje. V Riadu so obsodili »očitno izraelsko agresijo proti bratski« islamski republiki, ki da spodkopava njeno suverenost in predstavlja jasno kršitev mednarodnega prava.

Omanska vlada izraelsko »brutalno vojaško agresijo« obravnava kot »nevarno in nepremišljeno zaostrovanje« ter grobo kršitev ustanovne listine ZN in mednarodnega prava. Po njeni oceni takšno nesprejemljivo ravnanje Izraela ogroža regionalno stabilnost.

Izraelske napade so ostro obsodili tudi v Tokiu, kjer so pozvali k zadržanosti in umiritvi razmer. V Canberri pa so izrazili zaskrbljenost in strani prav tako pozvali, naj se vzdržita dejanj in retorike, ki bi razmere dodatno zaostrili.