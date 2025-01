Kaj o CO2 pravijo zanikovalci podnebne krize, kaj meritve, analize in realnost?

V nadaljevanju preberite:

Trenutna raven ogljikovega dioksida v atmosferi – ob pisanju tega prispevka 425,85 delca na milijon (ppm) – ni najvišja v zgodovini našega planeta, je pa najvišja v kratki zgodovini človeštva! Pred 50 milijoni let je bilo v ozračju 1000 delcev CO 2 na milijon, trenutna raven je bila nazadnje dosežena pred 14 milijoni let. Svet je bil takrat precej drugačen. Temperatura ozračja je bila za 2 do 4 stopinje višja kot danes, morska gladina od 10 do 25 metrov višja od današnje. A kar je najbolj zanimivo za nas: šele nižja raven CO 2 v ozračju, nekje pod 400 ppm, je omogočila evolucijo in diverzifikacijo rastlin. Praktično vse kulturne rastline so se razvile v nam »koristno« obliko, ko je raven CO 2 padla – da ne omenim, da smo sesalci, torej tudi ljudje, zavladali Zemlji in razvili civilizacijo, ko je bila raven CO 2 celo daleč pod 300 delcev na milijon. Koncentracija CO 2 je bila vse od pojava modernega človeka do približno 200 let nazaj od 270 do 280 delcev na milijon. Nostalgija zanikovalcev po dobrih starih časih, ko je bila raven CO 2 višja kot danes in so svetu vladale orjaške praproti in podobna flora, je tako neprimerna.