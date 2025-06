Kako posodobiti zastarelo programsko opremo Microsoft?

Ti sistemi pogosto ostajajo funkcionalni in dragoceni, zlasti kadar so implementirani premišljeno in vključeni v širšo IT-strategijo. Vendar pa je z razvojem digitalnih strategij nujno treba znova oceniti, kako sta ti orodji usklajeni s trenutnimi in dolgoročnimi poslovnimi potrebami.

Zastarele Microsoftove aplikacije, čeprav so bile nekoč ključne za poslovne procese, lahko sčasoma postanejo breme. Starejšim sistemom pogosto primanjkuje ključnih varnostnih posodobitev, kar organizacije naredi bolj ranljive za kibernetske grožnje. Zaradi tega običajno zahtevajo več pozornosti na področjih varnosti, združljivosti in skladnosti – kar prinaša dodatne naloge in izzive. Premišljen, fazni pristop k posodabljanju organizacijam omogoča ohranjanje operativne stabilnosti ob hkratni pripravi na dolgoročno rast in inovacije.

Pri razmisleku o načinu posodabljanja zastarele programske opreme imajo organizacije na voljo več možnosti. Pogost pristop je nadgradnja na novejše Microsoftove različice. Druga možnost je uvedba hibridnih licenčnih modelov, ki združujejo trajne licence za lokalno uporabo s prilagodljivimi naročninami v oblaku.

Ne glede na izbrano pot je pomembno, da je načrt posodabljanja tesno usklajen z operativnimi potrebami organizacije, proračunskimi omejitvami in dolgoročno digitalno strategijo. Forscope ponuja strateško upravljanje v tem procesu in zagotavlja, da so projekti posodabljanja stroškovno učinkoviti in popolnoma usklajeni s poslovnimi cilji.

Podjetja, kot je Forscope, lahko ponudijo dragoceno strokovno znanje pri oceni programskega okolja, s čimer organizacijam pomagajo zgodaj prepoznati morebitne težave in načrtovati ustrezne poti nadgradnje. Pogosto spregledan vidik posodabljanja programske opreme je možnost monetizacije neizkoriščenih ali odvečnih licenc. S storitvami, kot je Forscopova monetizacija programske opreme, lahko organizacije prodajo presežna programska sredstva in neuporabljene licence pretvorijo v takojšnji kapital, ki lahko financira nove IT-pobude.

Z reševanjem težav s presežno opremo lahko podjetja prav tako optimizirajo svoj portfelj programske opreme in zagotovijo, da ostanejo aktivna le tista orodja, ki prinašajo dejansko vrednost. Pomembno je poudariti, da so storitve, ki jih ponuja Forscope, v skladu z zakonodajo EU o izčrpanju pravic in sekundarnem trgu programske opreme, s čimer organizacijam zagotavljajo popolno pravno varnost in dokumentacijo, pripravljeno za revizijo. Takšen pristop podjetjem omogoča ne le, da povrnejo del prejšnjih vlaganj v programsko opremo, temveč tudi prispevajo k bolj trajnostnemu življenjskemu ciklu IT-ja.

Avtor: Mateusz Drozdowski, vodja za licenčne rešitve pri podjetju Forscope

