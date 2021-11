Kako pridelati dovolj hrane za vse, ne da bi uničili planet

V nadaljevanju preberite:

Naloga evropske agencije za varnost hrane (Efsa), ki je bila ustanovljena leta 2002, je priprava neodvisnih ocen tveganja za zaščito zdravja potrošnikov, živali in okolja, namenjenih evropski komisiji, evropskemu parlamentu in državam članicam (upravljavcem s tveganji), ter obveščanje o trenutnih in nastajajočih tveganjih v prehranjevalni verigi.

Z direktorjem Efse Bernhardom Urlom smo govorili o spremembi evropske zakonodaje o dobrobiti živali, o pojavu odpornih bakterij, novih virih beljakovin in zaščiti čebel.

»V postopku izdelave ocene varnosti je 99 vlog za nova živila, ki so vir beljakovin. Kot ste dejali, smo letos objavili pozitivne ocene o varnosti dveh vrst žuželk, ki se lahko uživajo cele, v obliki moke ali zamrznjene. Takšna nova živila moramo razumeti kot sredstvo za zmanjšanje okoljskega odtisa proizvodnje beljakovin. Alternativne beljakovine imajo lahko pomembno vlogo v prihodnosti. To niso le beljakovine iz žuželk, temveč iz številnih drugih virov: ječmena, riža, leče, oljne repice, kalčkov lucerne, gob, alg ... Vse bomo krvavo potrebovali, če hočemo zgraditi bolj trajnosten prehranski sistem. Največji izziv današnjega časa je, kako pridelati dovolj beljakovin za prehrano vse večjega števila prebivalcev, ne da bi uničili planet.«