Kako v dobro izkoristiti konopljo

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Prenosni računalnik z dostopom do baz, kot sta ScienceDirect in PubMed, je moj »instrument« za opravljanje raziskovalnega dela.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Moja raziskovalna pot je dinamična. Po zagovoru doktorske disertacije, v kateri sem obravnavala problematiko zdravilnih učinkovin v okolju, sem proučevala hormonske motilce v živilih. V prostem času sem sodelovala pri prijavi podjetij na različne razpise, kot so Eureka in spodbude za razvojno-raziskovalne inovativne projekte. Eno takšnih podjetij je PharmaHemp, kjer sem zaposlena od leta 2018. V podjetju imamo sedem raziskovalcev, posvečamo pa se raziskavam industrijske konoplje. V okviru RRI-projekta smo razvili postopek za pridobivanje prečiščenih konopljinih izvlečkov, trenutno pa poteka projekt​ ARRS, v katerem sodelujemo kot industrijski partner. Proučujemo pa varnost kanabinoidov in percepcijo potrošnikov glede uporabe CBD-izdelkov.

Kako na vaše raziskovanje vpliva koronavirus?

Razen nekajdnevne bolniške odsotnosti aprila lani zaradi okužbe večjega vpliva na moje delo koronavirus ni imel.

Zakaj imate radi znanost?

Znanost ponuja vedno nove izzive, če jih kot raziskovalec znaš poiskati. Lep primer so raziskave na področju konoplje – o tej rastlini vemo veliko, pa vendar ne vsega. Kot primer: nedavno so znanstveniki ugotovili, da najbolj prepoznaven kanabinoid – kanabidiol (CBD), njegova kislinska oblika (kanabidiolna kislina, CBDA) ter kanabigerolna kislina (CBGA) pozitivno vplivajo na potek koronavirusne bolezni oziroma preprečujejo samo okužbo. Seveda gre za bazične raziskave na celičnih linijah, ki pa jih ne gre zanemariti.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Če se navežem na prejšnje vprašanje, covida s konopljo v celoti ne bomo odpravili. Je pa moje delo posvečeno raziskovanju ter ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o varnosti in učinkih kanabinoidov. Slednje je namreč v zadnjem času vzbudilo ogromno zanimanja med potrošniki in znanstveniki.

Kdaj ste vedeli, da boste znanstvenica?

Težko rečem, nisem ena tistih, ki so že v osnovni šoli vedeli, da bodo »zdravniki«. Življenje me je po sedmih letih raziskovalnega dela na Institutu Jožef Stefan odpeljalo v gospodarstvo, tako da znanstvenica, vsaj v akademskem smislu, nisem nikoli zares postala.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Za sprostitev obiskujem ure solo petja. Sicer pa rada aktivno preživljam prosti čas. Pozimi smučam, poleti deskam na vodi.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Dober znanstvenik je predan svojemu delu. Raziskovanje je podobno kot življenje, sestavljeno iz vzponov in padcev. Menim, da vsak neuspeli projekt človeka krepi in omogoči, da je na naslednjem razpisu pametnejši in boljši.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Takšne prelomnice so ponavadi nepričakovane, težko predvidljive. Kdo bi si pred dvajsetimi leti mislil, da bomo dandanes nakupovali v spletnih trgovinah prek za dlan velikih ploščic? Ali pa, da bodo s pojavom pandemije tako hitro razvili cepivo, ki bolj ali manj uspešno rešuje situacijo?

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Da, vendar bi želela povratno vozovnico. Rada potujem, ampak Slovenije ne menjam niti za Mars.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Nisem ravno ekspert, slišim pa, da je jedrska fuzija zelo obetavna.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Glede na moje področje bi bil greh izpustiti takšno priložnost s prof. Raphaelom Mechoulamom, ki je leta 1963 izoliral in določil strukturo tetrahidrokanabinola (THC). Nekaj desetletij kasneje so v njegovi raziskovalni skupini izolirati tudi anandamid, ki je endokanabinoid, kar pomeni, da ga naše telo samo proizvaja. To je bil uvod v raziskave endokanabinoidnega sistema, ki je skupen vsem sesalcem. Nedavno je prof. Mechoulam, ki velja za pionirja raziskav, povezanih s kanabinoidi, praznoval 90. rojstni dan.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Najljubši so mi poljudnoznanstveni dogodki Znanost na cesti, TedX in televizijska oddaja Ugriznimo znanost. V tej so eno epizodo posvetili zdravilnim učinkom konoplje, priporočam ogled.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Gotovo ne veste, da so v že več kot 120 kliničnih raziskavah, torej raziskavah na zdravih prostovoljcih in bolnikih, tudi otrocih, dokazali varnost in učinkovitost CBD. CBD je najbolj zastopan kanabinoid v konoplji, ki se sicer uporablja kot zdravilna učinkovina v zdravilih, najdemo pa ga tudi v kozmetičnih izdelkih. Žal je njegova raba zaradi zakonodajnih ovir v EU trenutno omejena. O tej temi bi lahko povedala marsikaj, ampak pustimo kaj za drugič.