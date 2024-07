Kdaj bo počil balonček umetne inteligence?

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Nvidia pred dvema tednoma za trenutek postala podjetje z najvišjo tržno kapitalizacijo na svetu, je sledil najbolj vrtoglav padec v zgodovini borznega poslovanja, ko je med 21. in 24. junijem tako izpuhtelo več kot petsto milijard evrov.

Do danes se je trend zopet obrnil navzgor, tečaj se je stabiliziral, družba pa je vnovič trdno na tretjem mestu, takoj za Microsoftom in Applom. Toda pripetljaj je znova opozoril na dejstvo, da vrednost Nvidijine delnice prvinsko jaha na valovih navdušenja nad storitvami popularno imenovane umetne inteligence. Oziroma, če smo tehnično korektnejši, na aplikacijah z generativnimi strojnimi algoritmi, predvsem velikimi jezikovnimi modeli, kot sta chatgpt in gemini. Podjetje je namreč poglavitni snovalec strojne opreme za učenje in izvajanje teh algoritmov, zato so njihove usode neizogibno prepletene. V krogih analitikov se že omenjajo potencialne vzporednice s Ciscom, ki je leta 2000 ob razvpitem poku balona spletnih podjetij izgubil devetdeset odstotkov vrednosti. S panogo strojnega učenja še zdaleč ni tako hudo, toda navdušenje se vendarle opazno ohlaja.